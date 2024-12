Opinión 14-12-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “MEGAMENAZAS” DE NOURIEL ROUBINI?



El objetivo del texto, según el autor, es llamar la atención sobre las posibles mayores amenazas a que se enfrenta el planeta, y que abarca lo económico, político, geopolítico, comercial, tecnológico, sanitario y climático. Lo hace con una división en la narrativa en 3 partes. La primera, sobre la deuda, datos demográficos y políticas peligrosas. Le siguen las catástrofes financieras, comerciales, geopolíticas, tecnológicas y medio ambientales y, finaliza, con una interrogante: ¿Se puede evitar el desastre? Todo en 365 páginas.



El libro resulta un tanto denso por cuanto hay muchísima información que dice relación con la economía, no siempre fácil de manejar en la cotidianeidad, como es el caso del análisis de la deuda externa de los países, los intereses, las devaluaciones de la moneda, la caída de los mercados, la globalización y desglobalización, las exportaciones y la inmigración, entre otros.



En el análisis se establecen advertencias de diversos bancos del mundo, entre ellos: el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el FMI, etc. Sobre los desequilibrios financieros, la escasez de energía y alimentos, las pandemias, las invasiones (como el caso de Rusia a Ucrania) que afectan de muchas formas a la economía mundial. Ello por supuesto, tiene incidencia en cuanto a dificultar enormemente la reducción de la pobreza, el mejoramiento en educación, en los recursos para la atención de salud, que afectan la calidad de vida de las personas a nivel planetario. Más aún, si se toma en cuenta el cambio climático global, aparece el riesgo de que regiones de la Tierra se vuelvan inhabitables.



El panorama mundial, señala Roubini, no es halagüeño, atendido, actualmente, la competencia económica entre EE.UU y China, la inestabilidad entre Israel e Irán, las acciones de Korea del Norte y otros.



En general, hay variada información desde las criptomonedas hasta el avance tecnológico con la IA, sus riesgos y posibilidades. Más aún, expone 11 potenciales riesgos que podrían afectar a escala mundial.



El panorama no es alentador, por el contrario, aparece un destino aciago, sin embargo, finaliza con una utopía para un futuro mejor. La pregunta es: ¿los que manejan la economía, las armas y la política a nivel mundial serán capaces de lograr la paz con tolerancia y humanismo? De la respuesta depende la sobrevivencia humana.























¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE