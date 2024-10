Opinión 05-10-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “¿POR QUÉ IMPORTA LA FILOSOFÍA”, DE CARLOS PEÑA?



El autor, abogado, doctor en Filosofía, Rector de la U. Diego Portales y académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, lanza en este texto la gran pregunta: “Por qué importa la Filosofía”. ¿Se pregunta, qué utilidad podría exhibir la Filosofía para que desplace del currículum a otros quehaceres inmediatamente más prácticos? Esto lo señala a raíz de que en la actualidad todo se quiere al instante y siempre y cuando sea útil en lo inmediato.



Aunque el texto no es muy fácil de leer, ya que los filósofos en los cuales se basa el desarrollo de su narrativa son Heidegger, Wittgenstein, Webber, Kant, Husserl y otros, no siempre de una comprensión rápida. Sin embargo, orienta sobre muchas inquietudes de las personas que aparentemente son imposibles de responder, pero que están alojadas en lo más profundo de la existencia. Así por ejemplo, ¿qué es metafísica?, ¿por qué hay ser o más bien nada? En realidad, ayuda a dar respuesta al qué, al cómo, al por qué y al para qué.



La Filosofía como tal, según se aprecia, enseña a pensar: El que llega a la Filosofía, ya no puede ser nunca más el mismo que era. Se ve forzado a asumir por su cuenta y riesgo las decisiones fundamentales de la existencia. Deja de ser un juguete pasivo de las opiniones públicas y se ve enfrentado a su propio destino.



En definitiva, el cultivo de la Filosofía otorga variadas dimensiones: una pasión por la libertad, por la discusión intelectual y hace del diálogo un camino para la búsqueda de la verdad. Es, en consecuencia, un modo de vida. Así mismo, permite tener una visión crítica respecto de la técnica haciendo no perder la conciencia de sus límites. En efecto, la tecnología y el conocimiento de muchas materias, no basta. Con toda la ciencia que tenemos ha habido igualmente dos guerras mundiales y otros tantos conflictos bélicos, dictaduras, etc. En definitiva, el autor señala, que la Filosofía se esmera en pensar lo no pensado.

















¡Es mi palabra!