27-05-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO "TU NUEVO ANTICRISTO", DE JUAN MIHOVILOVICH?



El texto es un monólogo reflexivo en que se recuerda al personaje central: Vicente. Sobre él el autor desarrolla la narrativa, destacando aspectos familiares, sociales, comunicacionales y una variada gama de dimensiones que le dan a lo narrado un contenido profundamente humano, fraternal y personal.



Es increíble como a través de la pluma del autor se revelan sus cualidades y carisma poético, lo que se aprecia en el relato de tales vivencias con una redacción y lenguaje que a más de hacerlo ameno, cercano, coloquial, permite disfrutar de su prosa poco común y distinguida.



El libro no señala índices ni capítulos como tal, pero igualmente pueden distinguirse claramente una parte que correspondería al prólogo, seguido de 32 capítulos (por así decirlo), que por ser relativamente breves se leen con facilidad.



En el contenido y recorriendo sus páginas se aprecian temas de gran valor que enriquece la reflexión. Así pues, aparecen aspectos tales como: la soledad, que lleva a percibirla de distintos ángulos, como aquel que la busca y no la encuentra, o el que la encuentra sin haberla buscado, o el que no ha podido dejar de estar solo. También se alude el valor de la autenticidad, la sinceridad, la muerte, la ausencia, la tristeza, el conocimiento verdadero, el misterio del ser y de la existencia, tomada desde una dimensión de trascendencia cósmica, etc.



En otro ámbito, se revela una crítica a la superficialidad, a la cultura, el saber mediocre y la corrupción. Aparece en el trasfondo, el sentido y/o sin sentido de la vida, una alusión al vivir sin saber por qué, o pensar en que la causa de las cosas sean como sean y no de otro modo.



Es un libro ameno, compacto y muy íntimo. Para meditar.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE