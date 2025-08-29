Social 29-08-2025

Sabores y tradiciones se tomarán Pencahue con la Fiesta del Chancho de Curtiduría

Con productos típicos del campo y al mejor estilo de las tradiciones chilenas, se realizó el lanzamiento oficial de la Fiesta del Chancho de Curtiduría 2025 en el Gobierno del Maule, una de las celebraciones costumbristas más emblemáticas de la zona, que este año espera reunir a más de 2.000 asistentes en Club Deportivo Lautaro de Curtiduría.

El evento, gratuito y abierto a toda la comunidad, es financiado con recursos del Gobierno del Maule y ejecutado por la Municipalidad de Pencahue en conjunto con el grupo de turismo EvenCur.

Durante el lanzamiento, el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca destacó su compromiso con las tradiciones del mundo rural:“Queremos ser parte de esta gran fiesta y de muchas otras que se celebran en nuestra región. El rescate de las costumbres campesinas es fundamental para fortalecer nuestra identidad, y como Gobierno del Maule vamos a seguir apoyando a las comunidades que trabajan por mantener vivas sus raíces”.

“Esta fiesta ya cumple 19 años y es un verdadero orgullo para Curtiduría y para toda Pencahue. Como municipalidad siempre estamos colaborando, pero no podríamos llevarla adelante sin el respaldo del Gobierno Regional y de los consejeros que aprueban estos recursos tan necesarios. Esperamos que este año sea un éxito y que la comunidad disfrute de una gran celebración”, sostuvo el alcalde José Miguel Tobar.

Por su parte, Berta Rojas, presidenta del grupo de turismo EvenCur, agradeció el apoyo recibido y enfatizó que “esta celebración ya no es solo de Curtiduría, es de toda la región. Queremos que las nuevas generaciones tomen la posta y sigan difundiendo lo que nos identifica: el arrollado, el queso de cabeza, el pan amasado, el queso fresco y tantos productos de nuestro campo”.

La actividad se realizará el sábado 30 de agosto desde las 11:00 hrs., y ofrecerá música folclórica, muestras gastronómicas y stands de artesanía local. Por lo mismo, para facilitar la asistencia, el Ramal Talca–Constitución dispondrá de horarios especiales:

• Talca – Curtiduría: salida a las 09:00 horas y regreso a las 16:15 horas.

• Constitución – Curtiduría: salida a las 08:45 horas y regreso a las 16:00 horas.

