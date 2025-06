Agricultura 25-06-2025

SAG recuerda que todas las barreras sanitarias en el Maule están cerradas



Talca, 23 de junio de 2025.- En el contexto de inicio del invierno y por el riesgo de temporales y nevadas, las autoridades del agro recordaron que las barreras sanitarias en el Maule están cerradas por lo que arrieros y ganaderos no deben estar en la cordillera con animales en estas fechas.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) recordó que el tiempo de veranadas que comprende los meses de septiembre a mayo aproximadamente se desarrolló satisfactoriamente en esta temporada y las 6 barreras sanitarias de la región ya están cerradas.

“Con el cierre de la Barrera El Melado, a fines de mayo pasado, el SAG dio por finalizada la temporada de veranadas 2024-2025, contabilizando un total de 79.450 animales que subieron a cordillera, siendo principalmente caprinos y bovinos”, explicó Andrés Arbizu, jefe de departamento de protección pecuaria de SAG Maule.

En tanto, la seremi de Agricultura, Claudia Ramos, hizo un llamado a la responsabilidad de los ganaderos para que no se aventuren en la cordillera. “Comenzó el invierno y vemos un gran flujo de personas hacia la cordillera a visitar la nieve por lo que hacemos un llamado a la responsabilidad de turistas y visitantes en general. Y en particular queremos recordar a los ganaderos que el programa de control de veranadas cerró hace varias semanas con las últimas bajadas de animales por la barrera de El Melado en Linares por lo que no hay razón para que se encuentren con animales en los campos de pastoreo cordilleranos. Este es un tiempo de alto riesgo en cordillera y no queremos lamentar situaciones como las que hemos vivido en inviernos pasados con personas y animales que requieren ser rescatados porque estén atrapados en tormentas de nieve”.

6 BARRERAS SANITARIAS

El Maule cuenta con 6 barreras de control oficial que corresponden a La Balsa (Parral-Linares), Achibueno (Linares), El Melado (Linares), Campanario (Talca), Las Trancas (Curicó), Los Queñes (Curicó), las cuales verifican la subida y bajada de animales durante la temporada de veranadas.

La región cuenta con 112 campos de pastoreo cordillerano (CPC) distribuidos en las distintas provincias; todos con brigadas SAG de recorrido a objeto de prevenir el ingreso de enfermedades exóticas por zonas limítrofes, siendo Linares una de las zonas cordilleranas más extensas del país con 66 CPC bajo control oficial del SAG.

Los CPC alcanzan su dotación máxima de animales en el mes de enero de cada año, y ya a partir de febrero se inicia la bajada de animales, siendo los primeros en retornar a los valles los caprinos y ovinos de crianza (chivos y corderos) para la venta en la época estival. El proceso se mantiene en continuo movimiento hasta fines de mayo o principios de junio cuando se da por cerrada la temporada.