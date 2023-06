Nacional 25-06-2023

Salida de autos en fin de semana largo: Solo 18 mil de 120 mil proyectados han dejado la RM este sábado



Carabineros entregó un balance respecto a la salida de autos de la región Metropolitana en el marco del fin de semana largo y remarcó que ha existido una "disminución considerable". "A raíz de este fin de semana largo, Carabineros implementó servicios preventivos en las principales rutas del país, con la finalidad de dar seguridad y tranquilidad a los conductores que se desplazaron a los diferentes puntos de Chile", sostuvo en primer lugar el mayor Rodrigo Melo



Ahora bien, aseguró que producto de las condiciones climáticas que afectan a la zona centro-sur del país, "hubo una disminución considerable de la salida de automovilistas". "Se preveía que salieran 320 mil vehículos este fin de semana largo. Para el día de hoy, hay una proyección de 120 mil vehículos, de los cuales hasta esta hora, han salido solamente 18 mil y, en una sumatoria total desde el día de ayer, 88 mil vehículos", detalló. Melo enfatizó la importancia de seguir en esa lógica: "Hacemos un llamado a los conductores que no tengan la necesidad de salir, evitar salir de la RM, a raíz de las condiciones climáticas. Hacemos un llamado a que a mantengan en sus casas". Por otro lado, indicó que "los que tengan que manejar y sea estrictamente necesario, háganlo con las medidas de seguridad correspondiente, atento a las condiciones del tránsito, a una velocidad prudente, no exceder los límites de velocidad, al uso obligatorio del cinturón de seguridad y no manipular los teléfonos celulares para evitar accidentes de tránsitos".