domingo 24 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 23-08-2025
    San Javier: Carabineros incautó alcohol y cigarrillos por venta clandestina
    En base a estrategias policiales desplegadas por parte de Carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier, los funcionarios ingresaron a diferentes locales comerciales y domicilios en distintos sectores de la comuna, allanando 6 lugares simultáneamente de las localidades de Nirivilo, Huerta de Maule y San Javier.
    Tras el operativo policial, se incautaron bebidas alcohólicas, vinagres fermentados y cigarrillos ilegales de contrabando.
    Freddy Mora

