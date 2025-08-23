Policial 23-08-2025

San Javier: Carabineros incautó alcohol y cigarrillos por venta clandestina

En base a estrategias policiales desplegadas por parte de Carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier, los funcionarios ingresaron a diferentes locales comerciales y domicilios en distintos sectores de la comuna, allanando 6 lugares simultáneamente de las localidades de Nirivilo, Huerta de Maule y San Javier.

Tras el operativo policial, se incautaron bebidas alcohólicas, vinagres fermentados y cigarrillos ilegales de contrabando.

