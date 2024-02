Crónica 17-02-2024

San Javier: Municipio se refirió a sanción por no rendición de dineros en el área Educación



La Municipalidad de San Javier salió al paso de la información que la vincula con la no rendición de 4.600 millones de pesos asignados por Subvención al Departamento de Administración de Educación, lo que daría pie a un proceso administrativo.

Frente a este antecedente, el municipio reconoce la sanción pero aclara que esta corresponde marzo el año 2023 la que fue apelada en su momento puesto que se trataba de dineros no rendidos acumulados entre el período 2008 al 2024, iniciándose un proceso que incluyó los servicios de profesionales para efectuar los análisis de los recursos que llegaron en un período en que el actual alcalde, Jorge Silva no esta al frente de la administración edilicia.

En un comunicado oficial emanado desde el municipio, se informa que “a la fecha como Departamento Comunal de Educación logramos entregar la rendición total de los 4.600 millones de pesos, dándole garantía a la Superintendencia de Educación (SIE) que los dineros fueron invertidos en la educación de la comuna de San Javier.

El documento resalta que “ es tal la preocupación de la actual administración de la comuna de San Javier, que en enero del 2024 y tras un intenso año de trabajo que implicó la presencia de 3 ingenieros comerciales y 2 contadores auditores, logramos presentar un oficio a la Superintendencia de Educación, donde damos cuenta del real gasto de los 4.600 millones de pesos, dejando en saldo 0 las rendiciones de cuenta de la Municipalidad de San Javier, siendo la única comuna en Chile a la fecha en solicitar las acciones pertinentes por parte de la SIE para reconocer estos gastos”.

En cuanto a la sanción aplicada, esta se traduce en el 2% de los ingresos anuales como Departamento de Educación comunal, equivalente a 50 millones de pesos mensuales por 6 meses. Dicho monto se encontraba incluido en el presupuesto del año 2024, por lo otorgan tranquilidad a que ninguno de los ítems que el Departamento dirige, va a ser afectado en su organización.