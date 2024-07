Nacional 21-07-2024

¿Santiago o Tiltil? Los lineamientos de la ubicación de la nueva cárcel

El Gobierno señaló esta jornada que los lineamientos de la nueva cárcel de máxima seguridad que se construirá en la Región Metropolitana siguen en discusión, y se estarían evaluando si se sitúa en la comuna de Santiago o Tiltil.

Pese a que en primera instancia se indicó que la ubicación ya estaba decidida, fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que la decisión técnica respecto de donde construir aún no está tomada.

Los sitios que se evalúan serían un terreno del Ejército a un costado de la Penitenciaría de Santiago, y otra opción sería junto a la cárcel de Punta Peuco, en Tiltil, donde se requiere un convenio con Anglo American para el abastecimiento de agua.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró que "hay una discusión legítima respecto al lugar. Yo no me quiero anticipar respecto a algo que técnicamente tiene que ser resuelto, porque hay una serie de componentes técnicos, no solo el terreno, no solo la ubicación; hay condiciones de seguridad, de traslado, que tienen que ser analizadas".

"Eso le corresponde al ministerio que está cargo, en este caso al Ministerio de Justicia", remarcó la autoridad de Gobierno.

Ayer, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), ya se mostró contraria a la idea, y esta jornada reiteró que "el Gobierno no ha hecho una confirmación o un anuncio del lugar específico, y ante la posibilidad de que se considere la comuna de Santiago, nosotros tenemos un rechazo rotundo".

