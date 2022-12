Nacional 25-12-2022

Santiago tuvo seis olas de calor y Coyhaique acumuló 89 días con heladas: El balance meteorológico que dejó este 2022



Según la Dirección Meteorológica de Chile, la zona central fue la que registró más días con temperaturas sobre 30°, en comparación a 2021. En tanto, este fin de año ha dejado mínimas por sobre lo normal.



La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó esta semana un resumen con los principales fenómenos que marcaron este año, donde predominaron las temperaturas históricas récord, donde algunas de ellas incluso no se registraban hace más de 70 años.



El servicio elaboró un "ranking" de temperaturas máximas promedio para noviembre de este año, donde destacó Chillán, con 26.3 °C, mientra lo normal es de 23.4°; se trata de la temperatura más alta en 63 años (1960). Misma situación se registró en Osorno, con 21.4 °C, cuando lo normal es de 18.5°, es decir, la más alta en 63 años (1960). Por último, Balmaceda, con 18.7 °C, la más alta en 62 años (1961). En mismo ejercicio, pero para el mes de diciembre de 2022, arrojó que Santiago tuvo una temperatura promedio de 32.1°C (normal 29.0°); y Curicó, 31.4°C (normal 28.4), lo que no se registraba hace 73 y 64 años respectivamente. En la misma línea, la DMC detalló que este año la zona centro del país registró más días con temperaturas sobre 30º en comparación con el año 2021. Por el contrario, la zona sur presentó más días con temperaturas sobre 30° el año 2021. En tanto, las temperaturas récord se registaron en el mes de enero en Osorno, con 34,2°; en noviembre, el peak fue en Curicó, con 34,2° y Concepción, con 31,3°, y en diciembre, en Santiago se registró la tercera temperatura más alta desde 1911, con 36,7°; en San Felie, 38,3°C; y en Llay-Llay, con 38,3°C. "Si hablamos de ciudades costeras obviamente no es normal que se registren este tipo de temperatura, pero como vemos, este 2022 se ha escapado de la normalidad y la ciudad de Concepción también presentó un registro de temperaturas récord", explicaron desde la DMC. Olas de Calor Una "ola de calor" se define como tres días consecutivos con temperaturas iguales o superiores a un umbral determinado. Según Meteorología, estas olas de calor también han sido parte importante de los registros o los eventos que se han registrado durante este año en la zona centro y extremo sur. De hecho, santiago registró seis olas de calor este año, aunque en 2021 fueron ocho. Ránking de temperaturas mínimas En cuanto al comportamiento de las temperaturas mínimas, este 2022 en tuvieron un descenso correspondiente a "lo normal" al compararlas con el año pasado. Sin embargo, comenzando el periodo primavera-verano se han registrado mínimas por sobre los valores normales en los meses de noviembre y diciembre.