Social 10-10-2023

Se ofició misa en memoria de las profesoras Nilsa y Guacolda Tapia Muñoz

El domingo, en medio de un profundo reconocimiento de sus familiares, amigos y profesores de religión; en la Iglesia Catedral se ofició una misa de recuerdo a dos años del fallecimiento de NILSA TAPIA MUÑOZ, profesora linarense y poeta, quien, además trabajara en el Departamento de Educación Católica del Obispado de Linares; acaecido el 5 de octubre de 2021.

Esta ceremonia religiosa igualmente conmemoró también 12 días del paso a la Casa del Padre Dios de su hermana, GUACOLDA ELENA TAPIA MUÑOZ, ex profesora de la Escuela 2 de Linares, y del Liceo de Niñas, cuyos funerales se efectuaron en la ciudad de Curicó a fines de septiembre.

En la oportunidad la familia recordó uno de los poemas de Nilsa Tapia: “Cuando ya no esté aquí”

Correré por las mejillas del cielo,

treparé rocas,

visitaré glaciares,

dialogaré con el mar.



Navegaré la bruma

que acarició mi cuerpo en las playas del mundo.



¡Cuando ya no esté aquí