jueves 09 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 09-10-2025
    Sector privado y Gobierno analizan estrategias efectivas en seminario sobre Seguridad/Alto Aliance
    Publicidad 12

    Con la presencia de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el ex senador de la república Felipe Harboe se llevó a cabo el seminario La Brecha del Miedo, organizado por ALTO Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, con el apoyo de Sensormatic, en el cual se abordó la actual percepción de inseguridad de la ciudadanía contrastado con la evidencia, más las respuestas que las diversas instituciones relacionadas están dando para enfrentar el problema.
    Asimismo, en el evento se analizó cómo la elaboración de estrategias y colaboración entre el sector público y privado, dan soluciones para enfrentar de mejor manera la crisis de seguridad.

    Freddy Mora | Imprimir | 60

    Otras noticias

    Senadora Vodanovic agradeció a la Comisión de Gobierno la aprobación del proyecto de Seguros para Bomberos
    Senadora Vodanovic agradeció a la Comisión de Gobierno la aprobación…
    Senado: comisión despacha proyecto que establece excepción al secreto y reserva bancaria en caso de altas autoridades
    Senado: comisión despacha proyecto que establece excepción al secreto…
    Legislarán para restringir beneficios fiscales a inmigrantes irregulares
    Legislarán para restringir beneficios fiscales a inmigrantes irregulares
    CMF aplica sanciones a dos directores de Empresas IANSA por participar en transacciones de acciones en posesión de información privilegiada
    CMF aplica sanciones a dos directores de Empresas IANSA por participar…
    Colegio de Profesores recibió propuestas programáticas de Marco Henríquez-Ominami
    Colegio de Profesores recibió propuestas programáticas de Marco Henríquez-Ominami
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para