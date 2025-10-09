Política 09-10-2025

Sector privado y Gobierno analizan estrategias efectivas en seminario sobre Seguridad/Alto Aliance



Con la presencia de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el ex senador de la república Felipe Harboe se llevó a cabo el seminario La Brecha del Miedo, organizado por ALTO Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, con el apoyo de Sensormatic, en el cual se abordó la actual percepción de inseguridad de la ciudadanía contrastado con la evidencia, más las respuestas que las diversas instituciones relacionadas están dando para enfrentar el problema.

Asimismo, en el evento se analizó cómo la elaboración de estrategias y colaboración entre el sector público y privado, dan soluciones para enfrentar de mejor manera la crisis de seguridad.



