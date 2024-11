Social 05-11-2024

Sello Valor Social del FOSIS reconocerá a emprendimientos innovadores y exitosos



El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, ejecuta en el Maule el piloto Sello Valor Social, para reconocer públicamente la trayectoria de los emprendedores y emprendedoras con características distintivas de sus negocios, promoviendo mayor inclusión y desarrollo en el mercado.

Junto con brindar un reconocimiento especial a los negocios que presentan atributos únicos e inclusivos, el Sello Valor Social facilitará el acceso a distintas rutas formativas según las necesidades de cada participante.

Asimismo fortalecerá sus emprendimientos y brindará la participación en diversos espacios de comercialización, mejorando su visibilidad y ofreciendo el acceso a nuevos mercados.

El Director Nacional del FOSIS visitó la comuna de Curicó donde dialogó con parte de las seleccionadas por este sello, explicando que “esta es una experiencia piloto que estamos realizando en el Maule, en Curicó y Talca, y queremos diseñar un nuevo programa para trabajar durante 3 años con cada una de las emprendedoras y así entregar un acompañamiento más largo para poder cumplir el sueño de ellas, que es que sus negocios crezcan y puedan entregar mejor calidad de vida a sus familias, y de conversaciones como estas seguimos rescatando ideas para construir aquellos sueños”.

De esta manera, ser parte de la iniciativa Sello Valor Social otorgará una serie de beneficios como reconocimiento público de un negocio y trayectoria emprendedora, participación en espacios de venta físicos y digitales, formación continua para mejorar los modelos de negocio y la comercialización de sus productos o servicios, y difusión y promoción a través de distintas campañas.

Lilian Escobar, una de las emprendedoras curicanas seleccionadas, comentó que el FOSIS “escucha lo que nosotros pedimos en el sentido de brindarnos un acompañamiento más prolongado, que se traduzca en capacitaciones y formaciones para potenciar y visibilizar nuestros emprendimientos y fortalecer el mercadeo, y veo que este Sello Valor Social es la respuesta a todos esos requerimientos y es fortalecer las competencias que ya poseemos, además de las redes entre compañeras y empresas que nos puedan abrir otras puertas”.

Ivonne Jara, otra curicana parte del Sello Valor Social, indicó que le parece “increíble porque nos da la posibilidad de destacar del retail porque es una gran oportunidad que nos destaquen por trayectoria e innovación y me siento importante. Me alegra haber sido seleccionada porque se nos darán herramientas que actualmente se están necesitando para todos los emprendedores y que nos den este reconocimiento, para nosotros es muy importante. Siempre he vendido on line y hoy se requiere una venta presencial y es bueno este sello para diferenciarnos y darnos un nuevo plus”.