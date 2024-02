Política 09-02-2024

Senador Coloma (UDI): “Aquí está el espacio para que la pena y el agradecimiento puedan expresarse”.

“El espíritu del Senado es que todos los que puedan entrar, puedan hacerlo, lo hagan. Hemos puesto todas las facilidades para que eso sea posible. Aquí está el espacio para que el agradecimiento y la pena -que sentimos muchos- puedan expresarse”.

Así lo manifestó el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma al término del primer día del velorio del ex presidente de la República y ex senador Sebastián Piñera Echeñique, el que se realiza en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional hasta donde han llegado cientos de personas de distintos puntos del país.

“Toda esa gente ha estado esperando más de cuatro horas bajo el sol solo para decir gracias, hasta luego, hasta pronto, porque es lo único que se puede decir, es muy emocionante (…) Creo que ser presidente es algo que nunca se termina. Él trataba que toda la experiencia que había tenido en otras tragedias, fuera útil para que las autoridades que asumieron ahora tuvieran”, comentó acera del legado de la autoridad.

Cabe consignar que de acuerdo al cronograma de actividades, las personas podrán ingresar al histórico edificio hasta las 18 horas. Luego los ex ministros que formaron parte de los gabinetes del ex presidente tendrán un encuentro en dicho recinto.

Para el senador Felipe Kast, la pérdida del ex mandatario es especialmente triste puesto que formó parte de su gabinete siendo el ministro más joven en su momento. En entrevista con TvSenado reconoció “cada vez que yo tenía un problema, era a él a quien llamaba”.

Luego de formar parte de la guardia del féretro en el Salón de Honor, el legislador manifestó que “hoy se hace justicia porque el presidente Piñera le dedicó su vida a Chile. La cantidad de personas que vienen de distintos rincones a mostrarle su agradecimiento, impacta”.