Política 10-02-2024

Senador Coloma (UDI): “Presidente Piñera dejó un legado al futuro de Chile”.

En la última jornada del duelo nacional y funerales de Estado, ayer se realizó la ceremonia donde hicieron uso de la palabra los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle y Michelle Bachelet; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, el titular de la Corte Suprema, Rafael Blanco; el presidente de la República, Gabriel Boric y cerró el homenaje Magdalena Piñera Morel, hija del fallecido ex mandatario y senador quien agradeció las muestras de cariño, reconocimiento y solidaridad.

El presidente del Senado y también parlamentario por el Maule, Juan Antonio Coloma (UID), en su calidad de presidente del Senado afirmó en su solemne alocución que “es indispensable entender que toda su obra está inspirada en ideas: con las ideas de la libertad, del reconocimiento del mérito, de la valoración del esfuerzo como motor del emprendimiento, del apego al orden, del principio de autoridad, de tejer la red social que nunca dejara caer al afligido… y esos son los ideales que el presidente Piñera deja como legado al futuro de Chile”.

Agregó que “encarnó fielmente el espíritu de esa transición y por ello asumió el deber de cuidar nuestra convivencia y amistad cívica, respetando irrestrictamente el derecho que todos tenemos a pensar, expresar y difundir libremente las ideas que nos identifiquen, porque sabía que no hay paz social sin tolerancia”.

Asimismo, recordó que “ese fue el sello de sus dos mandatos presidenciales, donde supo gobernar en tiempos difíciles y afrontar complejos desafíos e inmensas dificultades”, aludiendo a la reconstrucción luego del terremoto de 2010, el rescate de la mina San José, la crisis económica mundial, la crisis social y ola de violencia de octubre de 2019, así como la pandemia por Covid.