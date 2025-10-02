Política 02-10-2025

Senadora Vodanovic (PS) a seis meses de La Bruma: Hago un llamado a la Fiscalía para que se proceda con las formalizaciones

Fue la madrugada del pasado 30 de marzo, cuando los siete tripulantes de La Bruma de Constitución, perdieron la vida tras ser embestidos por el industrial Cobra en Talcahuano.

Desde la fecha, varias pruebas de lo que a todas luces no sería un accidente han salido a la luz pública, lo que genera molestia y angustia en los familiares, la ciudad de Constitución, el Maule y por cierto el país.

Resulta inexplicable que luego de tantas pruebas en base a contradicciones, audios, videos incluso y hasta un supuesto suicidio, no exista formalización alguna para las personas involucradas que este caso son los tripulantes del Cobra y la empresa Blumar, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS).

La parlamentaria, miembro de la Comisión de Seguridad, agregó que yo hago un llamado a la justicia para que actúe con mayor celeridad y formalice, esto es impresentable. Junto con ello, y seguir exigiendo justicia para La Bruma, quiero decirle a las familias de los tripulantes que no los dejaremos solos en esto, es y ha sido mi compromiso con ellos y el mundo pesquero artesanal desde un principio.

