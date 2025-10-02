viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 02-10-2025
    Senadora Vodanovic (PS) a seis meses de La Bruma: Hago un llamado a la Fiscalía para que se proceda con las formalizaciones
    Publicidad 12
    Fue la madrugada del pasado 30 de marzo, cuando los siete tripulantes de La Bruma de Constitución, perdieron la vida tras ser embestidos por el industrial Cobra en Talcahuano.
    Desde la fecha, varias pruebas de lo que a todas luces no sería un accidente han salido a la luz pública, lo que genera molestia y angustia en los familiares, la ciudad de Constitución, el Maule y por cierto el país.
    Resulta inexplicable que luego de tantas pruebas en base a contradicciones, audios, videos incluso y hasta un supuesto suicidio, no exista formalización alguna para las personas involucradas que este caso son los tripulantes del Cobra y la empresa Blumar, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS).
    La parlamentaria, miembro de la Comisión de Seguridad, agregó que yo hago un llamado a la justicia para que actúe con mayor celeridad y formalice, esto es impresentable. Junto con ello, y seguir exigiendo justicia para La Bruma, quiero decirle a las familias de los tripulantes que no los dejaremos solos en esto, es y ha sido mi compromiso con ellos y el mundo pesquero artesanal desde un principio.
    Freddy Mora | Imprimir | 87

    Otras noticias

    Candidatos a senadores del Maule debatieron sobre demandas locales en la UTalca
    Candidatos a senadores del Maule debatieron sobre demandas locales en la…
    Colegio de Profesores solicita a candidaturas presidenciales enviar sus propuestas en educación
    Colegio de Profesores solicita a candidaturas presidenciales enviar sus…
    Linares: suman quejas por carteles al límite de la normativa electoral
    Linares: suman quejas por carteles al límite de la normativa electoral
    Diputada Veloso (Ind-PR) se refiere a desaparición de Julia Chuñil y caso de concejala María Ignacia González: "Nadie desaparece sin tener responsables"
    Diputada Veloso (Ind-PR) se refiere a desaparición de Julia Chuñil y…
    Solicitan agilizar la Ley de Envejecimiento Activo
    Solicitan agilizar la Ley de Envejecimiento Activo
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para