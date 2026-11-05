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    Política 05-11-2026
    Senadora Vodanovic (PS) reaccionó a rechazo opositor a la partida del Presupuesto de Justicia
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    Senadora Vodanovic (PS) reaccionó a rechazo opositor a la partida del Presupuesto de Justicia

    La senadora del Maule y presidenta del PS Chile, Paulina Vodanovic, reaccionó tras la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, donde la oposición rechazó la partida 10 del Ministerio de Justicia y DD.HH
    Acabamos de rechazar el presupuesto del Ministerio de Justicia porque es inaceptable que el Gobierno, el ministro Rabat, haya liberado 56 violadores de niños y niñas, que haya liberado violadores de Derechos Humanos, que haya liberado personas miembros del Tren de Aragua y de la mafia italiana, y que hoy día se nos pretenda hacer pasar este presupuesto como si nada, incluso sin la presencia del ministro en la sala.
    La parlamentaria integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, agregó que los recursos tienen que estar donde están las necesidades, y ahí están las víctimas. Y hoy día no había recursos para las víctimas en este presupuesto, como tampoco en la ley de Defensoría de las Víctimas, que está vigente y que el Gobierno ha pedido prorrogar por un año.
    Freddy Mora | Imprimir | 256

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