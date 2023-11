Política 04-11-2023

Senadora Vodanovic (PS): “Votaremos En Contra de propuesta de nueva Constitución”



El Partido Socialista (PS), definió su posición de cara al plebiscito de salida del proyecto de nueva Constitución Política para Chile, cuyo texto definitivo redactado por el Consejo Constitucional, será sometido a votación el próximo 17 diciembre.

La Presidenta de la colectividad, Senadora por el Maule Paulina Vodanovic, indicó que “estamos por un Estado Social y Democrático de Derecho y no es este proyecto el que ofrece esa salida". Asimismo, descartó apoyar un nuevo proceso constitucional.

Agregó que “la imposición de los consejeros representantes de la mayoría y, en particular, del Partido Republicano, nos hizo perder esa esperanza, introduciendo normas identitarias y fortaleciendo el Estado subsidiario en el texto final, olvidando que una propuesta constitucional no se construye sólo por algunos y para algunos”.

Asimismo, agregó que esta declaración expresa la voluntad del PS “en dos sentidos: uno, en estar en contra de esta propuesta por ser conservadora, regresiva en los derechos sociales, por imponer modelos como el las AFP a nivel constitucional, y además enfrentar esto con una mirada de futuro. Estamos por un estado social y democrático de derecho, es lo que hemos perseguido como PS por muchos años y no es este proyecto el que ofrece esa salida”.