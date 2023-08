Política 19-08-2023

Senadora Ximena Rincón: “El gobierno tiene que hacer ajustes importantes”

“Creo que el gobierno tiene que hacer ajustes y ajustes importantes. Eso no significa solo el tema de los ministros. Implica revisar su propuesta de gobierno, revisar las cosas que no están funcionando”, señaló la senadora por la región de El Maule, Ximena Rincón en el programa Profundidad de Campos de TV Senado.

Así la parlamentaria citó una seguidilla de índices de crecimiento económico que se encuentran a la baja. “No hay desarrollo productivo, el país está estancado. Esto es una mala noticia no sólo para el gobierno, es una mala noticia para el país. El chanchito ya lo rompimos, ahora hay que generar nuevos ingresos, ahorrar”, insistió.

A su juicio, “el gobierno no se da cuenta que tiene un problema y que la expectativa de la ciudadanía, se está frustrando porque fue mucho lo que se prometió en la candidatura y eso le valió un amplio respaldo. Lamentablemente esto sólo va cuesta abajo y no creo que sea bueno ni para él ni para el país”.

En cuanto al caso Convenios, la congresista pidió que se persiga a los responsables y fustigó a que se tomen decisiones al respecto.