Policial 24-09-2025

SENDA apoyó más de 7.400 controles de alcotest y narcotest durante Fiestas Patrias



Como parte del despliegue del programa Tolerancia Cero, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) apoyó a Carabineros de Chile en la realización de 7.463 controles de alcotest y narcotest durante la semana de Fiestas Patrias 2025.

El despliegue contempló 77 operativos en distintos puntos del país, priorizando zonas de alta afluencia y riesgo vial. Gracias a esta labor preventiva, se logró retirar de circulación a 194 personas que no estaban en condiciones de conducir: 110 de ellas por conducir bajo la influencia del alcohol y 84 por consumo de otras drogas.

“El programa Tolerancia Cero no es una forma concreta de promover la prevención en la conducción. Queremos que las personas comprendan que conducir bajo los efectos del alcohol o de otras drogas pone en riesgo sus vidas y las de quienes las rodean. A través del programa, aportamos con ambulancias, equipos médicos y toda la coordinación necesaria para que estos operativos se realicen de manera segura y rápida”, destacó la directora nacional de SENDA, Natalia Riffo.

Este año, los 77 operativos realizados representan un incremento del 10% en comparación a 2023 y más de un 200% respecto a un fin de semana habitual, consolidando el compromiso de SENDA con una celebración responsable y libre de riesgos.

El programa Tolerancia Cero busca contribuir a la prevención de accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol y otras drogas, a través de operativos que facilitan la realización de controles preventivos.

Para ello, SENDA pone a disposición de Carabineros una ambulancia para realizar exámenes de sangre in situ en los casos en que el alcotest o narcotest marque presencia de alguna sustancia. Lo anterior permite acelerar el proceso de toma de muestras, descongestiona los servicios de urgencia y ayuda a que Carabineros mantenga el punto de control.

