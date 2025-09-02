Hoy
martes 02 de septiembre del 2025
Opinión 02-09-2025
Septiembre, mes de la Patria ORACION ROJO – AZUL – BLANCO ... en el nombre del pueblo del vino y la guitarra...
I
Dios Te guarde, bandera,
María de veras,
Llena eres de glorias y de trigos,
El pueblo está contigo,
Tú eres la soberana
entre mar anhelante y vuelo andino
Novia rojo – azul – blanco,
María Bandera,
- regazo de mi pueblo -
llueve sobre nosotros la alegría
ahora y en la hora
de nuestro siempre en la tierra.
II
Bandera nuestra
que estas en el pueblo,
bienamada es tu señal de cielo,
Vuela sobre nosotros
rachas de puelche largo.
De cobre a surco y ola
susurra tu paloma
bajo el sol grande
como entre las ramas de la lluvia
El pan nuestro de cada día
es luz de tu estrella solitaria.
Perdónanos la voz rebelde del silencio,
así como nosotros
sonreímos en vino la tristeza
Líbranos, bandera nuestra,
no nos dejes caer en suerte
de penas y fusiles.
III
Flor de Chile,
- dulce estrella y compañía -
no nos desampares
de noche ni de día,
ahora ni en la hora
en que nos venga floreciendo
la guitarra del silencio.
IV
Creo en minero rojo
bajo un sol siempre en cobre
Creo en pescador azul de mar y sueño
Creo en arriero blanco
madurado en veranos y caminos.
Creo en ovejero andante
como estero por la tierra.
Creo en mujer de greda y mimbre
Creo en niño y volantín, arado y libro
Creo en roto de copas
Creo en huaso de oros,
Creo en pedro norte
Creo en juan ventisquero
Creo en diego del día y de la noche.
Creo en el tercer día del vino
Creo en cuecas, trillas y caballos,
Creo en sequía, río y terremoto.
Creo en el sol de los días venideros
Creo en Dulce Patria
y en su provincia con ángel solitario.
Creo en ti, luz y amor, rojo – azul – blanco
A la diestra del pueblo y las estrellas.
El poema “Oración Rojo - Azul - Blanco” autor: Rubén Campos Aragón, linarense, nacido en 1930. Hijo Ilustre de Linares, 1967. premiado por la Oficina Nacional de Cultura de la Presidencia de la República, Concurso del Sesquicentenario de la Creación de la Bandera Nacional, 1967.
