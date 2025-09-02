Opinión 02-09-2025

Septiembre, mes de la Patria ORACION ROJO – AZUL – BLANCO ... en el nombre del pueblo del vino y la guitarra...



I

Dios Te guarde, bandera,

María de veras,

Llena eres de glorias y de trigos,

El pueblo está contigo,

Tú eres la soberana

entre mar anhelante y vuelo andino

Novia rojo – azul – blanco,

María Bandera,

- regazo de mi pueblo -

llueve sobre nosotros la alegría

ahora y en la hora

de nuestro siempre en la tierra.

II

Bandera nuestra

que estas en el pueblo,

bienamada es tu señal de cielo,

Vuela sobre nosotros

rachas de puelche largo.

De cobre a surco y ola

susurra tu paloma

bajo el sol grande

como entre las ramas de la lluvia

El pan nuestro de cada día

es luz de tu estrella solitaria.

Perdónanos la voz rebelde del silencio,

así como nosotros

sonreímos en vino la tristeza

Líbranos, bandera nuestra,

no nos dejes caer en suerte

de penas y fusiles.



III

Flor de Chile,

- dulce estrella y compañía -

no nos desampares

de noche ni de día,

ahora ni en la hora

en que nos venga floreciendo

la guitarra del silencio.

IV

Creo en minero rojo

bajo un sol siempre en cobre

Creo en pescador azul de mar y sueño

Creo en arriero blanco

madurado en veranos y caminos.

Creo en ovejero andante

como estero por la tierra.

Creo en mujer de greda y mimbre

Creo en niño y volantín, arado y libro

Creo en roto de copas

Creo en huaso de oros,

Creo en pedro norte

Creo en juan ventisquero

Creo en diego del día y de la noche.

Creo en el tercer día del vino

Creo en cuecas, trillas y caballos,

Creo en sequía, río y terremoto.

Creo en el sol de los días venideros

Creo en Dulce Patria

y en su provincia con ángel solitario.

Creo en ti, luz y amor, rojo – azul – blanco

A la diestra del pueblo y las estrellas.







El poema “Oración Rojo - Azul - Blanco” autor: Rubén Campos Aragón, linarense, nacido en 1930. Hijo Ilustre de Linares, 1967. premiado por la Oficina Nacional de Cultura de la Presidencia de la República, Concurso del Sesquicentenario de la Creación de la Bandera Nacional, 1967.

