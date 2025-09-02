martes 02 de septiembre del 2025
    • Hoy
    Opinión 02-09-2025
    Septiembre, mes de la Patria ORACION ROJO – AZUL – BLANCO ... en el nombre del pueblo del vino y la guitarra...
    I
    Dios Te guarde, bandera,
    María de veras,
    Llena eres de glorias y de trigos,
    El pueblo está contigo,
    Tú eres la soberana
    entre mar anhelante y vuelo andino
    Novia rojo – azul – blanco,
    María Bandera,
    - regazo de mi pueblo -
    llueve sobre nosotros la alegría
    ahora y en la hora
    de nuestro siempre en la tierra.
    II
    Bandera nuestra
    que estas en el pueblo,
    bienamada es tu señal de cielo,
    Vuela sobre nosotros
    rachas de puelche largo.
    De cobre a surco y ola
    susurra tu paloma
    bajo el sol grande
    como entre las ramas de la lluvia
    El pan nuestro de cada día
    es luz de tu estrella solitaria.
    Perdónanos la voz rebelde del silencio,
    así como nosotros
    sonreímos en vino la tristeza
    Líbranos, bandera nuestra,
    no nos dejes caer en suerte
    de penas y fusiles.

    III
    Flor de Chile,
    - dulce estrella y compañía -
    no nos desampares
    de noche ni de día,
    ahora ni en la hora
    en que nos venga floreciendo
    la guitarra del silencio.
    IV
    Creo en minero rojo
    bajo un sol siempre en cobre
    Creo en pescador azul de mar y sueño
    Creo en arriero blanco
    madurado en veranos y caminos.
    Creo en ovejero andante
    como estero por la tierra.
    Creo en mujer de greda y mimbre
    Creo en niño y volantín, arado y libro
    Creo en roto de copas
    Creo en huaso de oros,
    Creo en pedro norte
    Creo en juan ventisquero
    Creo en diego del día y de la noche.
    Creo en el tercer día del vino
    Creo en cuecas, trillas y caballos,
    Creo en sequía, río y terremoto.
    Creo en el sol de los días venideros
    Creo en Dulce Patria
    y en su provincia con ángel solitario.
    Creo en ti, luz y amor, rojo – azul – blanco
    A la diestra del pueblo y las estrellas.



    El poema “Oración Rojo - Azul - Blanco” autor: Rubén Campos Aragón, linarense, nacido en 1930. Hijo Ilustre de Linares, 1967. premiado por la Oficina Nacional de Cultura de la Presidencia de la República, Concurso del Sesquicentenario de la Creación de la Bandera Nacional, 1967.
    Freddy Mora

