Opinión 31-10-2023

Ser Proactivos

M Pía Yovanovic Fundadora y Directora de Prefiero El Maule. (Premio Mujer Impacta 2022 en Desarrollo Territorial y Premio Camiseteados por Chile 2022)



Uno de los hábitos importantes para los emprendedores es el ser proactivos.

Tiene que ver con asumir responsabilidades y tener la capacidad de elegir su respuesta.

Es anticiparse y no estar improvisando o reaccionando a la emergencia.

Todo hábito debe ser puesto en práctica y hacerlo perdurar en el tiempo para que se impregne y realice de manera cotidiana.

Dicen que los hábitos demoran unos días o meses en formarse pero el secreto está en la constancia. El desafío está en ponerse como metas distintos hábitos positivos que nos ayuden a mejorar en diversas materias a nivel laboral y a nivel personal y familiar.

Miremos con atención a los niños que son capaces de incluir hábitos gracias a un impulso de los Padres y profesores.

Pregúntate ¿qué hábitos necesitas cambiar? y anota en una libreta para que sea más fácil. Esta demostrado que esto ayudará a perseguir tus cambios y mejoras.

Evalúa tu negocio y las posibilidades de riesgos para estar anticipándose a diferentes escenarios y tener las condiciones para actuar eficientemente.

Desarrolla tu sentido de la intuición; escúchate y no boicotees tus sueños. Tantas veces no hacemos caso a la intuición por escuchar consejos o dejarse llevar por personas pesimistas.

Si eres el creador de tu emprendimiento, eres quien mejor conoce el alma y ADN de la marca. Intenta crear hábitos que impulsen lo mejor de ti y tu negocio.

Pequeñas cosas hacen la gran diferencia. Te sugiero no intentar incorporar 100 hábitos nuevos a tu rutina diaria. Solo con pequeños triunfos llegarás muy lejos.

La constancia será tu mejor indicador y disfruta de esos pequeños cambios que al cabo de un tiempo serán un hábito nuevo en tu vida.

Te desafío a comenzar un nuevo hábito fácil y positivo que es: “Al despertar dar las gracias por 5 cosas buenas que te estén sucediendo”. La gratitud sólo atrae cosas buenas.

Intenta ver con qué hábito puedes comenzar hoy mismo.