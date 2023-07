Social 26-07-2023

Seremi de Desarrollo Social instala módulo de consultas FIBE en Linares: “Estamos revisando casos excepcionales”

La Seremi Sandra Lastra detalló que “en este momento nos encontramos revisando casos excepcionales de personas que fueron encuestadas con la Ficha Básica de Emergencia y que han presentado consultas a los municipios”.

Hace 3 semanas empezaron los catastros en terreno para evaluar el nivel de daños que sufrieron los hogares afectados por la catástrofe que provocó el sistema frontal en la región del Maule, lo cual, culminó con un recorrido en helicóptero por las zonas aisladas de Linares.

La información del daño fue recopilada por la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), que aplicaron los equipos de emergencia de municipios, en coordinación con la Seremi de Desarrollo Social y Familia, para ser ingresada al Sistema de Información Social en Emergencias (SISE), y así, poder entregar los beneficios y apoyos del gobierno para los damnificados por emergencia.

El viernes 14 de julio, se dio por cerrada la emergencia en la región, con la aplicación de las FIBE en las 27 comunas afectadas por la emergencia, y desde la Seremi de Desarrollo Social y Familia, se inició una etapa de revisión de casos excepcionales, en los cuales se pudiera requerir alguna gestión posterior al cierre de emergencia.

De esta manera, la autoridad de desarrollo social, la Seremi Sandra Lastra, ha instruido la habilitación de módulos de consultas de emergencia, primeramente, en Licantén, comuna con gran afección, y ahora en Linares, para resolver dudas acerca del nivel de afectación que arrojó la ficha FIBE.

“En este momento nos encontramos revisando casos excepcionales de personas que fueron encuestadas con la Ficha Básica de Emergencia y que han presentado consultas a través de los municipios. En caso de que exista una familia a la que no se le aplicó la encuesta, por uno u otro motivo, hacemos el llamado a que acudan a su municipio local. además, durante esta semana habilitaremos un módulo de consultas FIBE en la Delegación de Linares, y si por algún motivo no pueden movilizarse, realizaremos la respectiva coordinación con la municipalidad para que estos logren su labor de encuestaje, hasta el 31 de julio”, detalló la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Sandra Lastra.

Cerró la autoridad y señaló, “como gobierno hemos presentes en los territorios, atentos y conectados con las necesidades de las personas afectadas, y mantenemos nuestra promesa de que ninguna familia quedará sin su ficha FIBE”.

Este módulo de consultas de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, se suma al ya instalado en Licantén, y estará resolviendo dudas acerca de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y los Bonos de Recuperación hasta el día viernes 28 de julio, desde las 09:00 horas hasta las 16:00 horas en el 2do piso de la Delegación Presidencial de Linares.

APRECIACIÓN DEL DAÑO

La ficha FIBE se aplica cuando el evento generó daño o afectación a las personas o a sus bienes, entendiendo estos últimos como la pérdida de los enseres de un hogar o la vivienda de un grupo familiar. Para lograr su objetivo, la FIBE consta de un cuestionario tipo, que contiene preguntas divididas en 6 Módulos; módulo de dirección del Hogar; módulo composición del grupo familiar; módulo necesidades especiales; módulo información vivienda; módulo apreciación del daño; y módulo redes y participación.

De estos 6, el único módulo que completa el encuestador es el Módulo de Apreciación del Daño, en base a la observación del daño en el inmueble, y los niveles de afectación de los enseres, que de acuerdo a criterios técnicos puede variar entre No Afectados a Muy Afectados.

Dependiendo de esta apreciación del daño se destina el monto del Bono de Recuperación, que puede variar entre $375.000 y $1.500.000. En caso de que no se cumplan las condiciones de afectación de los bienes de las familias, esta no aplicará para el bono.

Cabe destacar que, a la fecha ya se han procesado de manera efectiva más de 2095 pagos del Bono de Recuperación para familias afectadas y catastradas de la región del Maule, lo que ha significado una inversión de más de 2.200 Millones de pesos desde el Ministerio de Hacienda, correspondiendo a más de 767 familias beneficiadas en la provincia de Linares.