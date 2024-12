Crónica 17-12-2024

Seremis del Trabajo y Transportes lideran Plan de Fiscalización al transporte agrícola de temporada



Hasta la fecha, siete jornadas, se han llevado a cabo el el marco Plan de Fiscalización, liderado por la seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba y el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Guillermo Ceroni.



En una coordinación conjunta, con Carabineros y PDI, las autoridades regionales se han desplegado por diferentes sectores; urbanos y rurales de la región del Maule, con el objetivo de que situaciones de vulneración de derechos, como la ocurrida en Teno con trabajadores temporeros, no sigan ocurriendo.



Al respecto, la seremi de Trabajo y Previsión Social del Maule, Maribel Torrealba, indicó que “En un trabajo coordinado que estamos realizando con el seremi de Transportes, con la PDI, con la Inspección de Trabajo de la provincia de Linares y con la ayuda de Carabineros, estamos haciendo este despliegue de fiscalización hoy en Yerbas Buenas, cada uno fiscalizando la competencia que le corresponde y en eso vamos a seguir desplegados por la región del Maule, para prevenir que los trabajadores temporeros agrícolas sufran vulneración, como lo hemos constatado en varios puntos donde hemos estado”





En el mismo sentido, el inspector de la Inspección del Trabajo de Linares, Jorge Corvalán, agregó que “como resultado de esta fiscalización realizada por los distintos servicios públicos, en el marco de siete fiscalizaciones, hemos cursado multas y se han tomado personas detenidas, ya que no cumplían con los requisitos mínimos para cumplir con las normas del transporte agrícola de temporada”.



NORMAS RESPECTO AL TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS





Las fiscalizaciones realizadas por la Dirección del Trabajo, contemplan las condiciones técnicas, documentación y años de antigüedad de los vehículos de traslado de temporeros y temporeras.

Los vehículos deben estar debidamente identificados y contar con choferes con licencia de conducir adecuada dependiendo del vehículo en que se traslada, además de:

● Antigüedad de los vehículos: máxima de 18 años tratándose de minibuses y de 22 años tratándose de buses

● Capacidad de transporte: no pueden viajar trabajadores de pie

● Licencia A2 de conductores

● Revisión técnica al día

● Letrero identificador de transporte de temporeros