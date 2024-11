Policial 22-11-2024

SERNAC ofició a 9 empresas de máquinas de pago (pos) por propinas



El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), ofició a 9 empresas que operan y comercializan máquinas PoS (Point of sale), es decir, las máquinas para pagar con tarjetas de débito o crédito, para saber si cuentan con las características necesarias para no cobrar propina de manera automática o predeterminada.

Se trata de las empresas Transbank-Webpay, Tuu, Sumup, Mercado Pago/Redelcom, Getnet, Compraquí, Klap, BCI Pagos, Kushki y Fudo, quienes operan máquinas de pago en Chile y que, en su versión física o digital, pueden mejorar las opciones para hacer valer el derecho de las y los consumidores de decidir si optan o no, por dejar propina en los casos que corresponda.

Mediante los oficios se les exigió una serie de antecedentes, entre ellos, si existe alguna manera de modificar la operación de las máquinas para poder garantizar dejar no predeterminado un monto de propina y que se garantice siempre (en los casos del comercio que esté habilitado para ello) sea voluntario para los clientes.

Recordemos que actualmente la temática de las propinas está regulada en el Código del Trabajo, en su artículo 64, y establece que los restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, y locales similares, que atiendan público a través de garzones, deben sugerir a sus clientes una propina de, al menos 10% en cada cuenta. Sin embargo, siempre el consumidor puede manifestar su deseo de no pagar, o acceder a un monto menor.