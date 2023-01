Social 18-01-2023

SernamEG abre postulaciones 2023 del programa Mujeres Jefas de Hogar en 26 comunas del Maule





Es una de las instancias de capacitación y formación más reconocidas y de mayor convocatoria del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). El programa Mujeres Jefas de Hogar abrió sus postulaciones de Arica a Magallanes y en el Maule en 26 comunas, con el objetivo de seguir fortaleciendo la autonomía económica de la diversidad de mujeres.



En Chile, más del 40% de los hogares tiene a una mujer como jefa de hogar. Una cifra que reveló el último censo y que seguramente ha ido en aumento con el paso del tiempo. Sin embargo, la pandemia afectó la participación laboral de las mujeres, lo cual refuerza el compromiso del SernamEG en su misión de fomentar la autonomía económica de las mujeres.



“Para nosotras es de suma prioridad fomentar todas las autonomías de las mujeres, entre ellas su capacidad de empleabilidad, de poder formar un negocio, para fortalecer su independencia. Somos conscientes de que las brechas de género en materia laboral nos siguen perjudicando, pese a que somos más de la mitad de la población del país y del mundo. Por eso, y a través del programa Jefas de Hogar, nuestro compromiso es fortalecer la fuerza laboral femenina y aportar a disminuir y eliminar las desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad”, afirmó Priscilla Carrasco Pizarro, Directora Nacional del SernamEG.



En la región del Maule, a juicio de la encargada regional María Paz Valdés, el programa tiene un real impacto en la vida de las mujeres, no sólo desde la capacitación y la entrega de herramientas, sino “desde lo humano, donde nuestros coordinadores y coordinadoras comunales del PMJH están en forma permanente preocupados de que cumplan con el proceso y metas que ellas mismas se han propuesto”.





Las postulaciones se abrieron el pasado viernes 13 de enero y los requisitos son:



• Ser mujer jefa de hogar o núcleo.

• Ser económicamente activa.

• Tener entre 18 y 65 años de edad.

• Pertenecer al 60% de la Clasificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares. Para quienes no estén inscritas en este registro, se considerarán los quintiles I, II y III.

• Vivir o trabajar en la comuna donde se implementa el programa.

• No haber sido participante del programa en los últimos 3 años.



Para más información, se habilitó un banner especial en el sitio sernameg.gob.cl donde también se puede acceder al formulario de postulación y a nivel regional escribir al correo mvaldes@sernameg.gob.cl para mayor información.