sábado 06 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 06-09-2025
    SernamEG Maule gestiona pensión de reparación para hijo de víctima de Femicidio en Talca
    La dirección regional del SernamEG-Maule, asumió la representación jurídica de la familia de la víctima de femicidio consumado en Talca, a través de una querella.
    Con los permisos legales para actuar como parte querellante, la dirección regional participó de la audiencia de control de detención y/o formalización del agresor y se adhirió a la petición de la fiscalía de solicitar presidio perpetuo calificado, lo que implicaría una condena de por vida, con al menos 40 años efectivos de cárcel antes de poder optar a beneficios penitenciarios.
    Desde que se conocieron los hechos, equipos especializados en violencia de género del SernamEG han acompañado a la familia de la víctima con diversas gestiones: levantamiento de necesidades espontáneas de la familia y coordinación para el ingreso a través del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
    La directora regional añadió que se invocará la normativa de la ley 21.565 para el acceso a una pensión de reparación destinada al hijo menor de la víctima, beneficio que se mantendrá hasta que alcance la mayoría de edad.
    El imputado se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva al ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal además fijó un plazo de tres meses de investigación, con una posibilidad de audiencia de revisión programada para dentro de un mes.
