SERVEL: últimos días para patrocinar candidaturas independientes para la Elección Presidencial y Parlamentarias
Hasta el lunes 18 de agosto de 2025 estará habilitada la plataforma para patrocinar a personas que deseen postularse como candidatos o candidatas independientes y no están asociados a ningún partido político ni integren ningún pacto electoral, para los cargos de Presidente, Senador o Diputado. Y hasta ese mismo día, hasta las 23:59 horas, podrán declararse las candidaturas en miras a las elecciones de noviembre de este año.
Para realizar un patrocinio, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma habilitada por el SERVEL, identificarse con su RUN, Clave Única, y número de serie de su carnet, seleccionar la elección correspondiente (presidencial o parlamentaria), y luego escoger a la persona que desean patrocinar. El sistema enviará una clave de seguridad al correo electrónico del patrocinante. Una vez finalizado, se emitirá un comprobante con los datos del patrocinio.
La vía digital no es la única para patrocinar. Los patrocinios también pueden suscribirse de forma manual, esto es ante un notario público del territorio correspondiente.
Es importante destacar que cada persona solo puede patrocinar a un candidato o candidata por elección.
