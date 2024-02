Crónica 13-02-2024

SERVIU Maule advierte intento de estafa para acceder a proyectos habitacionales en Curicó

SERVIU Región del Maule advierte a la comunidad de la provincia de Curicó que circula un audio donde una voz femenina ofrece facilidades, que califica como “una movida”, para acceder a viviendas en un proyecto de integración social.

La estafa consiste en la entrega de 300 mil pesos para asegurar un subsidio para la vivienda, advirtiendo que el fraudulento proceso no se verá reflejado en las bases de datos del MINVU.

Ante ello, SERVIU Región del Maule reitera que no existe cobro alguno para acceder a subsidio de vivienda, proceso que es totalmente gratuito.

Se hace el llamado a no caer en estas estafas que sólo buscan perjudicar e ilusionar a las familias con la vivienda propia.

Las personas interesadas en postular a los subsidios pueden acceder a información oficial en los sitios web de SERVIU Maule y MINVU, así como en las redes sociales de ambas instituciones. Tal información se encuentra disponible presencialmente en nuestras oficinas de Curicó, Talca, Linares, Parral,