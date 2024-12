Policial 21-12-2024

SIAT Maule hace un llamado a la prevención ante las fiestas de fin de año

Un amplio despliegue en el Terminal de Buses de Talca, lideraron la delegada presidencial regional (s), Aly Valderrama junto al jefe de la SIAT de Carabineros, capitán Diego Brante, con el fin de reforzar las medidas de prevención en materia de seguridad para las fiestas de fin de año.

“Las recomendaciones para quienes en esta fecha se van a trasladar, es que tengan presente que todos tenemos a alguien que nos espera en la casa. Por lo tanto debemos cuidarnos. No infrinjamos los límites de velocidad y mantengamos una convivencia vial de acuerdo a comprender que somos parte de un ecosistema y, por sobre todo, en este momento en que tenemos una aleta de Botón Rojo en la mayoría de las comunas del país”, afirmó la delegada (s) Aly Valderrama.

Por su parte, el capitán Diego Brante, explicó que la meta que se ha propuesto Carabineros, es reducir el número de víctimas y las cifras de accidentabilidad.

“A pesar que a nivel regional se ha reducido entre un 29% y 28% la cifra de fatalidad respecto al 2023, queremos que no se generen más accidentes. Durante el 2023, entre el 24 y 25 de diciembre ocurrieron 27 siniestros viales donde 32 personas resultaron lesionadas de diversa consideración y dos personas fallecieron en accidentes de tránsito, uno en Linares y el otro en Pelluhue. No queremos repetir esas cifras”, afirmó el jefe de la SIAT.