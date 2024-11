Editorial 28-11-2024

Sistema Notarial

Con la aprobación de todas las normas que no fueron objeto de modificaciones y de aquellas que fueron aprobadas con enmiendas unánimes, la Sala del Senado continuó con la discusión en particular del proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.



La iniciativa está cumpliendo su segundo trámite constitucional y será votada hasta su total despacho el próximo martes 3 de diciembre, según acordaron los comités parlamentarios. Fueron cerca de 24 las normas aprobadas con 37 votos a favor en la sesión de este martes.





En tal sentido, destacaron que se proponga modificar el sistema de nombramiento de notarios, archiveros y conservadores de bienes raíces que actualmente está radicado en el Poder Judicial. En el proyecto se propone trasladar el proceso al sistema de Alta Dirección Pública, que se realice una prueba de conocimientos y que la terna que se le presente a Ministro de Justicia contenga los tres puntajes más altos.



En ese punto, se relevó que se privilegien los méritos, pero también se planteó que durante el debate hubo aprensiones respecto de que sea una autoridad la que termine definiendo el nombramiento respectivo, razón por la cual se perfeccionó el Consejo Resolutivo de Nombramientos.





Otro aspecto que se relevó fue el establecimiento de un nuevo tarifario que deberá irse actualizando, el establecimiento de estrictas inhabilidades y la necesidad de contar con mayor tecnología.



Asimismo, se destacó que se fijara los 75 años de edad para el cese de las funciones de notarios, conservadores y archiveros, tal como sucede con otros cargos. No obstante, respecto de aquellos que ya cumplieron o superaron esa edad y que están en funciones, se propuso un tiempo para que cesen en su actividad, lo que genera diferencias entre algunos senadores pues hay quienes quieren modificar ese plazo a través de indicaciones.