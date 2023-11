Política 01-11-2023

Solicitan eximir de IVA a los hogares y casas de acogida para adultos mayores

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 617 que solicita que, a través de una ley corta, se exima del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios de hogares de ancianos. El documento incluye a las casas de acogida que atienden exclusivamente a adultos mayores u otro centro de tratamiento para esta población con patologías mentales.

Entre los argumentos expuestos, se plantea que los centros para personas mayores proporcionan un entorno seguro y cómodo. Aquí pueden recibir atención médica, cuidados de enfermería y emocional, cuando sus familias no están en condiciones de entregarlo.

El texto agrega que, en la ley que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias (19.418), se exime a estos hogares de todo impuesto y derecho fiscal o municipal. Esto, porque se reconoce que el rol de estas instituciones es sin fines de lucro. Sin embargo, la exención del IVA no está contenida.

Por tal razón, a través de la resolución, la Cámara solicita que el Gobierno tramite una norma que les libere del pago de este impuesto.

El argumento es que se tratan de servicios con un alto impacto social que redundan en mejores opciones para que las familias, que no tenga los medios para cuidar adultos mayores dependientes, puedan recibir en estos centros los cuidados y atenciones de salud que necesita.