Opinión 09-02-2024

Son demasiados los aspectos en los que podemos destacar la vida y obra del presidente Sebastián Piñera.



Un genuino demócrata con excepcionales capacidades que le permitieron

salvar muchas vidas y conducir los momentos más difíciles de Chile en

los últimos 30 años.



Quién sabe qué sería de nuestra democracia si no hubiese sido él quien

gobernaba durante el estallido social, o cuántos miles de chilenos se

salvaron de morir por su conducción de la pandemia.



El Presidente Piñera se entregaba en cuerpo y alma a gobernar y

esperaba lo mismo de sus colaboradores. La función pública para él no

era solo una ocupación más; no había espacio para el trabajo mal hecho

y siempre buscó lo mejor para Chile.



A pesar de todo, nunca guardó rencor en contra de nadie, muy por el

contrario, buscaba el diálogo sin importar cuántas veces se lo

negaran.



Espero que hoy, a su muerte, se reconozca en justicia ese legado y se

recupere en aquellos que nos gobiernen o quieran ingresar el servicio

público ese llamado a hacer bien las cosas.





Eugenio Aguiló

Ex Subsecretario de Gobierno