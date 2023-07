Crónica 01-07-2023

Subsecretario de Obras Públicas sobre la recuperación de la región del Maule: “tenemos las capacidades, las ganas y la decisión comprometida del Presidente de la República”

El subsecretario Herrera cumplió una nutrida agenda junto a autoridades regionales y encabezada por el subsecretario del Interior.

El subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera, junto a su par del Interior, Manuel Monsalve; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; el delegado regional Humberto Aqueveque; la gobernadora regional, Cristina Bravo; la delegada provincial, Priscilla González; parlamentarios, alcaldes y otras autoridades nacionales, regionales y comunales del Maule, mantuvieron reuniones para actualizar información, conocer los avances de los trabajos y planificar las ayudas y obras de las etapas de reconstrucción temprana.

Al recorrer diferentes lugares de la provincia de Linares, en la Región del Maule, volvió a constatar el despliegue del MOP, fundamentalmente liderado por personal y maquinarias de las direcciones de Vialidad y de Obras Públicas, y destacó una vez más su contribución y trabajo continuo para restablecer la conectividad y controlar adecuadamente los cauces de ríos y embalses.

Entre las actividades realizadas durante la jornada, las autoridades, junto al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Wilson Ureta, anunciaron recursos para la limpieza y la rehabilitación inicial de canales de riego para la provincia de Linares. De esta manera, en la visita inspectiva al río Ancoa, una de las zonas más afectadas por la crecida de los cauces, donde hubo inundaciones, canales dañados y embancamientos, el subsecretario de Obras Públicas señaló: “Nos encontramos en el cauce del río Ancoa haciendo un trabajo de carácter intersectorial, interministerial, en conjunto con el ministro de Agricultura, junto con el senador. Estamos trabajando para resolver un problema que no es menor, no es pequeño. Pero tenemos las capacidades, tenemos por sobre todo las ganas y tenemos la decisión comprometida del Presidente de la República para resolver este problema, que es un problema, desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas, central. No son tanto los puentes, no son tanto los caminos, son las defensas fluviales. Y lo que tenemos acá es un cambio de morfología, es un desafío mayor que estamos con todas las capacidades para poder enfrentarlo", afirmó el subsecretario Herrera.

APOYO DE FUERZAS ARMADAS

Durante su intervención en la Escuela de Artillería, el subsecretario Monsalve sostuvo que la primera tarea es salvar las vidas de las personas y protegerlas. Reconoció en tal sentido a todas las instituciones que han cumplido una tarea extraordinaria para lograr hacer llegar la ayuda y la presencia del Estado a aquellos lugares que han quedado aislados.

“Esto es muy importante porque nuestra presencia aquí es justamente para reconocer la labor de instituciones que se han coordinado, que han mostrado su capacidad profesional y también han mostrado el valor de quienes componen esas instituciones, que han estado dispuestas a concurrir a lugares de alto riesgo para proteger compatriotas”, señaló Monsalve.

Respecto de las cifras, 125 personas han sido rescatadas a través de operaciones aéreas, labor en la que han sido indispensables las fuerzas armadas, con el despliegue de 122 efectivos del Ejército y 60 efectivos de la Fuerza Aérea. Esta última entidad ha apoyado con aeronaves y cinco helicópteros.

Adicionalmente, en el marco de este programa de reuniones e inspecciones, se constituyó una mesa de trabajo en la Delegación Presidencial donde participaron distintos alcaldes de la región, con el propósito de entregar información en detalle y de primera fuente, sobre las afectaciones sufridas por la región debido al sistema frontal, aprovechando la instancia de la visita de las autoridades que forman parte del Comité de Ayudas Tempranas en la zona.