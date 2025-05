Crónica 07-05-2025

Subsidio DS1 iniciará postulaciones en mayo: cuáles son los requisitos y qué monto entrega



El pasado 13 de febrero, Gabriela Elgueta Poblete, la Subsecretaría de Viviendo y Urbanismo emitió una circular en la que se informaban las fechas de postulaciones a diferentes subsidios habitacionales 2025, entre ellos el Subsidio DS1.

A través del documento, la entidad comunicó a las respectivas Seremis y a los directores del Serviu de cada región, el calendario habitacional para este 2025, junto con el presupuesto para cada uno de los subsidios y en qué consisten.

En caso de que el calendario siga las fechas originalmente propuestas, en mayo abrirá la postulación al Subsidio DS1 ¿En qué consiste este beneficio?

¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS1?

El Subsidio Clase Media para Compra de Viviendas, más conocido como Subsidio DS1, es una ayuda económica destinada a familias de sectores medios que les permite comprar una vivienda nueva o usada, en sectores urbanos o rurales.

El principal objetivo de este aporte es que las familias no sean propietarias de un inmueble, pero sí tengan capacidad de ahorro, ya que requiere que estas junten una cantidad específica de dinero, que se complementará con el subsidio.

Dependiendo de su capacidad de ahorro, el Subsidio DS1 se divide en tres tramos, donde cada uno exige un monto mínimo.

Tramo 1: exige un ahorro mínimo de 30 UF ($1.167.870) y que las familias estén dentro del 60% más vulnerable en el Registro Social de Hogares, y hasta el 90% en el caso de adultos mayores (60 años).

Tramo 2: exige un ahorro mínimo de 40 UF ($1.557.160) y que las familias estén dentro del 80% más vulnerable en el Registro Social de Hogares, y hasta el 90% en el caso de adultos mayores (60 años).

Tramo 3: exige un ahorro mínimo de 80 UF ($3.114.320) y requiere que las familias estén inscritas en el Registro Social de Hogares, aunque no demanda un porcentaje.

A continuación, puedes revisar el monto que entrega cada uno de ellos y el valor máximo que debe tener la vivienda.

POSTULACIONES Y REQUISITOS

De acuerdo a la mencionada circular de la Subsecretaría de Viviendo y Urbanismo, la primera postulación será en mayo de 2025. A la vez, habría una en noviembre.

Respecto a los requisitos, además del monto mínimo exigido, el beneficio requiere que la cifra esté depositada en una cuenta de ahorro para la vivienda con una vigencia de 12 meses. El saldo deberá estar disponible al último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.

Junto con lo anterior, el o la postulante debe tener mínimo 18 años y una Cédula de Identidad Vigente.