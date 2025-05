Nacional 14-05-2025

Sujetos profanaron tumbas del Cementerio General y patinaron sobre mausoleo de expresidente Allende

Gran indignación causaron videos grabados por sujetos en el Cementerio General, en los que registraron actos de profanación a mausoleos. En los videos, grabados por ellos mismos y compartidos en sus propias redes sociales, se ven a hombres mayores de edad patinando sobre mausoleos del cementerio, entre ellos, el del expresidente Salvador Allende. Además, en uno de los registros se ve a un hombre saliendo de una tumba con un cráneo en la mano mientras canta, para posteriormente grabar la placa de los fallecidos de ese mausoleo. El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, condenó el hecho y mencionó que "el cementerio general fue víctima de un acto de profanación cobarde por parte de sujetos que ocuparon las instalaciones para profanar tumbas, patinar sobre mausoleos, entre ellos el mausoleo Salvador Allende, rayar dichas instalaciones también". En esa línea, el jefe comunal expresó que "hemos puesto todos los antecedentes a manos de la PDI, hemos hecho las denuncias que corresponden y esperamos con esto que se aplique todo el rigor de la ley para que actos como estos e incivilidades que ocurren en nuestro camposanto no vuelvan a ocurrir nunca más". Además, en la cuenta de Instagram del municipio consignaron que "rechazamos tajantemente estos actos cobardes y hemos decidido acudir a la justicia para que se investigue a fondo y se aplique todo el rigor de la ley. Estos hechos no pueden quedar impunes ni repetirse jamás". "No sólo se atenta contra el patrimonio y la historia de nuestro pueblo, sino que también se vulnera el respeto más básico hacia la dignidad humana", añadió. Según declararon fuentes a Emol, la Fiscalía de Primeras Diligencias Centro Norte instruyó el trabajo investigativo a equipo de la PDI y a su laboratorio de criminalística.