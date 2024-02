Política 01-02-2024

Suman adhesión parlamentaria a proyecto que tipifica como delito de maltrato animal práctica de “toros coleados”

Desde el 2 de agosto del año pasado, permanece en la Cámara de Diputados el proyecto presentado por la legisladora Yovana Ahumada, con el que se busca modificar el artículo 291 bis del Código Penal chileno, para establecer como delito en todo el territorio la práctica denominada “toros coleados” o “coleo”, que responde a una tradición venezolana, y que se ha estado organizando de manera clandestina a través de las redes sociales.

Según la parlamentaria animalista, se trata de “un proyecto de ley que fue presentado en agosto del año 2023 y que hoy día a través de The Clinic se hizo público, y con el que se busca tipificar el Coleo como un delito, con penas altas de cinco años y un día de cárcel, para que sean penas efectivas, además de multas de entre 20 a 30 UTM. No queremos que este tipo de actividades sea hoy día instaurado en nuestro país, ya que no nos representa”.

“A través de esta práctica barbárica, lo que se busca es jalar la cola de un novillo para voltearlo. No sé si ustedes saben pero la columna vertebral termina en la cola del animal, así que imagínense el dolor que sienten y esto es reiterativo. Por eso hemos sido tajantes al decir que este tipo de actividades no puede quedar en Chile, no se puede permitir y deben ser prohibidas, porque no queremos más maltrato animal”, sostuvo la legisladora.

La parlamentaria agregó que, para la elaboración de este proyecto, trabajaron en conjunto con una serie de organizaciones animalistas como la Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal, GEDA Chile. A la que se sumó ahora la Fundación Mascotalerta.