Nacional 25-09-2024

Super de Educación Superior oficia a la U. San Sebastián para que entregue antecedentes por sueldo de Cubillos

La Superintendencia de Educación Superior decidió oficiar a la Universidad San Sebastián. Esto a raíz de la polémica generada por el alto sueldo que habría recibido la candidata de Chile Vamos por la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos. El organismo informó que "ofició a la universidad a que informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles".

Apunta que "la Superintendencia tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa interna y de la legislación vigente por parte de todas las instituciones de educación superior del país y utilizará los instrumentos que la ley le confiere para ese fin". Además, informan que "paralelamente, la Superintendencia recibió unas denuncias relacionadas con este mismo asunto, las cuales se encuentran en proceso de revisión para determinar su admisibilidad. Ello se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y en el marco de las facultades que posee como entidad fiscalizadora". La polémica surgió tras la publicación del medio El Mostrador, que aseguraba que Cubillos recibía un sueldo de 17 millones de pesos brutos. Y esto, según señalan, mientras no hacía clases presenciales sino que estaba en España. Hoy la ex ministra se defendió. "Yo he hecho clases desde el 2020 hasta ahora agosto 2024. Hago clases siempre, permanentemente, y lo que sí hice durante muchos periodos junto a otros profesores lo que es normal. Un semestre con Julio Isamit, otro semestre con José Francisco Lagos, pero siempre mis clases eran presenciales. O sea si yo estaba un mes fuera de Chile, ese mes lo tomaba el otro profesor y yo volvía a hacer las clases presenciales cuando estaba acá".