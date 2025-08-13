Crónica 13-08-2025

Talca y Curicó consolidan su crecimiento como ejes logísticos e industriales del centro sur





La macrozona centro sur de Chile se está consolidando como uno de los polos logísticos e industriales más dinámicos del país, impulsada por el crecimiento de los corredores de Talca y Curicó, según el último informe de GPS Property.



El estudio revela que al primer trimestre de 2025 el stock total de bodegas en la zona alcanza los 232.836 m², con Talca y Maule concentrando la mayor oferta. Esta infraestructura da soporte a un ecosistema cada vez más diversificado, que combina agroindustria, logística para e-commerce, molinería de granos e industria forestal.



“La macrozona centro sur vive un proceso de maduración y profesionalización sin precedentes. Talca y Curicó se están transformando en verdaderos hubs logísticos, combinando tradición agroindustrial con nuevas capas de demanda vinculadas al comercio electrónico y la distribución regional”, señaló el subgerente de Consultoría y Estudio de GPS Property, Sebastián Ortega.



En Curicó, la actividad sigue fuertemente marcada por la agroindustria. Empresas como David Del Curto, Dole, Carozzi e Iansa, junto a viñas locales, operan plantas de procesamiento y centros de distribución que aprovechan la conectividad de la Ruta 5 Sur para llegar a mercados nacionales e internacionales. Actualmente, la zona cuenta con dos centros de bodegaje de gran escala, especializados en almacenamiento de productos agrícolas y alimentos procesados.



Más al sur, el corredor Talca-Maule ha experimentado una rápida expansión, con 10 centros de bodegas catastrados, liderados por desarrolladores como Vercellino (Verfrut) y Bodegas del Maule (Sotexi), que juntos concentran más del 50% de la superficie regional. “Los nuevos proyectos Build to Suit y la llegada de operadores de retail y logística especializada reflejan un mercado que ya no depende solo del sector agrícola, sino que avanza hacia una diversificación industrial sostenible”, agregó Ortega.



La infraestructura disponible ya responde a estándares industriales nacionales, con seguridad 24/7, patios de maniobra, accesos controlados y espacios habilitados para oficinas, mientras que el precio promedio de arriendo se mantiene competitivo en 0,13 UF/m², lo que continúa atrayendo a nuevos usuarios.





