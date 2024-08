Opinión 01-08-2024

Tan solo ayer

Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno.





Tan solo ayer, caminaba al encuentro

de tus besos con mis pasos y latidos

para acariciar tus labios y tu cuerpo

que aún ayer, me decían que me querían.



Tan solo ayer, mis pasos caminaban serenos

hasta encontrarme con tu mirada, que

me sonreía en su dulce espera,

que aún ayer era de complicidad y malicia.



Tan solo ayer, danzábamos alegres bajo frondosos

almendros floridos cuando el viento alegre hacía llover

pétalos blancos y rosados, mágicos copos de flores

que aún ayer caían y coronaban nuestras cabezas.



Tan solo ayer, soñábamos juntos a desafiar

el futuro en amarnos noches y días

con nuestro hermoso amor, pensando

aún ayer en que jamás terminaría.



Tan solo ayer… nos amábamos noche y día

llegó la tarde… ya anochecía

no alcanzamos a ver los arreboles, que

solo ayer, se los llevó la oscuridad de la noche.



Tan solo ayer, recuerdo como una brisa se llevó

la alfombra mágica de pétalos almendrados

¡Cuán liviana fue llevársela! Bastó un soplo, que

solo ayer me dejó solo con mis lágrimas.



Tan solo ayer quedó atrapado el amor en aquella

evanescente alfombra cuyos pétalos quedaron

despedazados sin retornos en melancolías del ayer

cuando la brisa robó mis sueños y tus caricias.