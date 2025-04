Opinión 02-04-2025

TE RETO A TRABAJAR EN TI

Luis Flores Tobella





“Decide lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer.”

Cuando el hombre se encuentra en el ocaso de su vida. ya es tarde para poder hacer cambios y resolver, Nadie ni nada podrá alterar la existencia, todo en estos momentos será un caos o angustia y no se podrá hacer nada para corregirla. Aquí es cuando nos cuestionamos nuestra propia existencia.? ¿Cuánto podría haber hecho por mí o por los demás?

Bueno, esta reflexión tardía nos permitirá detenernos con antelación ante este evento natural, permitirse evaluar constantemente nuestros actos, acciones y pensamientos que nos permitiría lograr encontrarnos con nosotros mismos siempre y valorar la vida y la existencia siempre con propósito, somos seres individuales cuya marca se destacará desde el nacimiento. Y aceptarnos como realmente somos es nuestra propia responsabilidad y sin mayores expectativas de las que no se nos ha dado, aceptar nuestra propia realidad, nos permitirá vivirla con más profundidad, intensidad y lograr ponderar nuestra propia realidad, identidad e individualidad permanentemente.

la vida la existencia es incierta y áspera llena de dificultades, sinsabores e incomprensiones, por lo que debemos concentrarnos en lo que verdaderamente tiene valor.

“La vida de los hombres es lo que sus pensamientos hacen de ella. No te afanes para que los acontecimientos ocurran como deseas. Desea más bien que ocurran como ocurren y tu vida será más serena” .

La velocidad de la vida es un punto de inflexión, debemos lograr detenernos para valorar nuestra propia existencia y vivirla de acuerdo con nuestros propios pensamientos, para que nos permita vivirla con satisfacciones, consientes que nadie vive la vida de otro y entenderla que es única y que es solo tuya.

Intenta evitar la vanidad el egoísmo sin llegar al extremo del egocentrismo porque aquí de veras envuelto en una trampa sin salida, que afectará tu propia identidad y supervivencia.

Si bien se puede compartir, nunca llegar al extremo de confundir y perder la propia identidad por sacrificios desmedidos que afecten en tu diario vivir. Aun siendo el hombre imperfecto sumido en superación, que no se altere tu conciencia, por deseos de sobrepasar tus propios límites, si bien tienes poder sobre tu mente que los eventos externos no alteren tus decisiones que perjudiquen tu estabilidad emocional.

Vive intensamente y disfruta cada día de tu existencia con alegría entusiasmo permitiéndote tener siempre presente un propósito positivo en tu vida, Ama siempre lo que haces porque la vida tiene el significado que tú le das.

Enfrentarse a la vida consiente, permite ver la realidad con ojos más críticos y no esperar el último momento para hacer cambios donde ya nada podremos alterar el curso de la existencia, ya nada podremos hacer ni cambiar, ser consientes pacientes y dichosos de haber cumplido con todos nuestros deseos, expectativas y de haber actuado en consecuencia, enfrentándola con dignidad y de haber hecho de mi vida terrenal una vida de elección y actuado ante lo correcto y justo sin angustias, miedos ni arrepentimientos.

Después de varios meses de reflexión por la partida de mi querido Padre, LUIS FLORES SIERRA; Abogado, Ex Vice Rector de la Universidad Técnica del Estado, Juez de policía local de Río Claro, quien trabajó incansablemente, ininterrumpidamente hasta la edad de 96 años.

Puedo hoy escribir su herencia que marco mi vida personal y profesional.

Vive con pasión por lo que haces, entregándome todas las herramientas para saber vivir la vida con un propósito, que será la acción para lograr realizarse en la vida con equilibrio y sabiduría para enfrentarla; Debes ilustrarte siempre con la máxima severidad que ella implica para dirigir bien tu vida con verdad y realidad, justicia y actuar con el convencimiento que haces lo correcto, Que nadie te humille gratuitamente ni altere tu paz mental porque ahí estarás en conflicto con tu propia identidad. Acepta toda critica que sea bien intencionada y constructiva, porque ahí estará el verdadero deseo de superarla. Nadie tiene la verdad absoluta.

Descansa en paz dulcemente, felices sean tus ojos que se cierran al fin. Llorando nos postramos para decirte, descansa, descansa dulcemente.

Termino estas líneas escuchando A Mendelssohn piano y concierto N°1 in G (op25) entre otras; Donde nos despertaba temprano todos los días con esa música, mientras estuvimos en su casa. Una forma de entregar además una vida de motivación diaria, cultura por el arte, la filosofía la música, la justicia y la verdad. vivió su vida siempre con austeridad.