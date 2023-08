Opinión 10-08-2023

Terremoto





Oscar Mellado Norambuena



Chiquillas, “llegaron los chiquillos” gritaba la Tía,

y llegaba sonriendo la mercancía, armábamos

zafarrancho, esa era vida… Una noche…

silencio…toos asustaos, se caían las tejas y el en vigao.



Re escándalo que se armó, en las piezas gritaban sálvanos Dio,

una niña toa pilucha, corría pá la calle, otra se pegó en la ducha.

clamaban cual romería, olvidaban taparse lo que debían y

gritaban “ sorroco” Ave María. Una loca lloraba más quel diluvio

en él salón llamaba…¿ónde está él Juuulio?



De los hombres, no digo ná, no falto el que llamaba a la mamá,

un viejo agarrao en el mesón, se mandaba el pipeño pál corazón.

La Rosa Chica, alborota, reclamaba esa cuenta no está paga,

un borracho dormía la boca abierta, de repente gritaba,

¡toquen los Ñicos, los de la orquesta!



Yo perdí un zapato que es más que gripe,

el terremoto fue menso desastre, se rompieron poncheras y algunos catres.

Esta es la perra suerte de este chiquillo, no dejan que a su niño le hagan cariño

Juro; ver a las chicas ya no voy más. Gueno, nunca pa’ tanto, no sé, tal vez…quizás...