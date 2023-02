Social 16-02-2023

¿Tienes un almacén? Conoce siete consejos que te ayudarán a administrarlo



Llevar un inventario, ordenar estratégicamente los productos, planificar las compras y capacitarse son algunas de las recomendaciones que entrega Coca-Cola Chile para potenciar los negocios de barrio.





Los almacenes de barrio son espacios de gran relevancia para la comunidad. Son la principal fuente de ingresos económicos para miles de familias en Chile y están liderados principalmente por mujeres jefas de hogar. A su vez, son espacios de encuentro donde los vecinos y vecinas se reúnen no tan solo para abastecerse, sino también para encontrarse con amigos y conversar. Por lo mismo, es clave para los almaceneros y almaceneras tomar en cuenta algunos aspectos para un buen manejo de su negocio.



“Los almacenes son el corazón de sus barrios y pilares fundamentales para potenciar la economía local. Para Coca-Cola Chile, los almaceneros y almaceneras son nuestros principales socios y por ello, queremos acompañarlos en su crecimiento y generar un impacto positivo en su calidad de vida”, explica Paola Calorio, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay.



Para incentivar el crecimiento de los almacenes de barrio y optimizar su administración, Coca-Cola Chile entrega una serie de recomendaciones:





1. Organizar los productos del almacén: Para aumentar las ventas es fundamental ubicar los productos de forma estratégica. Lo más importante es la experiencia de los clientes cuando entran al negocio. Existen productos que responden a compras planificadas, y otros que son impulsivos y atractivos a la vista y deben ubicarse cerca de la caja.



2. No olvidar que todo entra por la vista: Para que el almacén sea el favorito de los vecinos, hay que ordenar los productos por categoría, mantener siempre el lugar ordenado, limpio e iluminado. Asimismo, dar un trato cordial y amable a los clientes. Éxito seguro.



3. Las bebidas siempre tienen prioridad: ¿Te pasa que, cuando entras a un lugar y tienes sed, lo primero que miras son las bebidas? Los productos bebestibles son los que tienen mayor salida en los almacenes. Deben estar ubicados en una zona de alta visibilidad, por lo general, cerca de la entrada. Otra opción es tener una isla de bebidas en un lugar de mucha circulación de la tienda para que los clientes puedan acceder rápidamente, como la caja.



4. ¡Siempre ordenar los refrigeradores!: La organización de productos fríos es fundamental. Los refrigeradores deben estar siempre llenos al menos hasta un 80% para no malgastar energía y así evitar pagar de más en la cuenta de fin de mes. Respecto a bebidas, la recomendación es tener un 50% de Coca-Cola sin azúcar y sabor original; un 30% de otros sabores del portafolio y un 20% de agua. Tenerlas heladas es clave.



5. Capacitarse constantemente: Siempre es un buen momento para seguir aprendiendo nuevas habilidades y conocimientos para el correcto manejo del negocio. Coca-Cola Chile, junto a la Fundación Gastronomía Social, lidera el programa “Mi almacén, mi comunidad”, que tiene a disposición 4.600 becas digitales para potenciar los negocios de barrio. Puedes participar de forma gratuita en www.mialmacenmicomunidad.cl



6. Planificar las compras: Es necesario conocer los productos de alta rotación (los que se venden mucho) y los que tienen poca salida (los que se venden más lento). Lo recomendable es comprar lo que se va a vender en un periodo de una semana. Para ello, se pueden en cuenta estos factores:

- Productos y prestaciones que más se venden.

- Número de clientes promedio semanales.

- Nuevos pedidos de clientes (estar atento a lo que consumen).

- Temporada del año (por ejemplo, más bebidas y helados en verano o productos calientes en invierno).

- Dinero con el que se cuenta para comprar.

- Estimación de venta de productos nuevos.



7. Mantener promociones en todo momento: La idea es atraer a los vecinos y vecinas al negocio. Esto puede ser ofreciendo 2x1, 3x2 u otras ofertas. Esto permitirá cumplir varias tareas: atraer más vecinos compradores al negocio, aumentar el promedio de ventas, ganar más dinero y manejar mejor los tiempos.