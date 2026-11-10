Cultura 10-11-2026

Tras exitosa segunda versión: organización del festival río Achibueno exige cuenca libre de represas e intervenciones





Con una masiva asistencia que duplicó la versión anterior, la comunidad linarense se congregó en torno a actividades gratuitas y reafirmó la defensa irrenunciable del patrimonio biocultural frente a amenazas extractivistas.

Con un contundente llamado a preservar los ecosistemas fluviales y detener cualquier proyecto que amenace las aguas de la precordillera maulina, concluyó la segunda edición del Festival Río Achibueno, realizada durante los días 6, 7 y 8 de noviembre en el propio cauce del río. El encuentro, que forma parte de la Red Nacional del Festival de los Ríos Libres, congregó a cientos de personas en una muestra de organización comunitaria, recreación y defensa territorial activa.

La iniciativa ofreció talleres, jornadas de kayak y espacios de encuentro abiertos a niñas, niños y familias, duplicando su convocatoria respecto al año pasado. Desde la coordinación destacaron que habitar el río a través del deporte y la vida al aire libre constituye la base de la concientización ambiental, permitiendo que la propia ciudadanía reconozca el valor del santuario natural y asuma un rol activo en su resguardo.

Fernanda Arellano, directora ejecutiva del Festival Río Achibueno, enfatizó el sentido de urgencia que moviliza a la organización: “La idea es proteger la cuenca y el río Achibueno porque sabemos que quiere ser intervenido. Casi todos los ríos de Chile han sido afectados y eso ha traído graves consecuencias negativas, algo que debemos evitar aquí. El Achibueno es único, una de las joyas del Maule, y debemos seguir invitando a la gente para defenderlo”.

Por su parte, Félix Villalobos, integrante del Centro Cultural y Social La Cigarra, valoró la articulación colectiva alcanzada durante las tres jornadas. “Hicimos comunidad en torno a nuestro patrimonio biocultural con una consigna de fondo muy clara: cuidar y defender los ríos libres y nuestro santuario natural. Como linarenses, maulinos y amantes de la naturaleza, nos alegra ver cómo este mensaje común crece de un año a otro”, señaló.

Los organizadores y asistentes denunciaron que las intervenciones hidroeléctricas y el levantamiento de represas provocan daños ecológicos irreparables, alterando los caudales y destruyendo la flora y fauna nativa que subsiste gracias al río. En esa línea, recalcaron la consigna de que los ríos deben mantenerse libres, vivos y sin represas ni presiones extractivistas que comprometan el bienestar de los ecosistemas y de las futuras generaciones.

