Opinión 16-10-2024

Tu Voto, Su Impacto: Lo Que Debes Saber Sobre el Gobernador Regional



Alejandra Astete Belmar



¡Finalmente llegamos al último cargo por el cual votaremos este 26 y 27 de octubre: ¡el o la Gobernador(a) Regional!



La figura del Gobernador Regional en Chile se creó a través de una reforma constitucional en 2017, y la primera elección se realizó en mayo de 2021. Esta reforma estableció que el Intendente pasó a ser Gobernador Regional, el órgano ejecutivo del Gobierno Regional. Este cargo tiene la responsabilidad de presidir el Consejo Regional y coordinarse con los distintos servicios públicos, además de supervisar y fiscalizar aquellos que dependen del Gobierno Regional. También es quien distribuye los recursos de los programas de inversión regionales y sectoriales. Un aspecto importante es que, a diferencia del Intendente, el Gobernador Regional no tiene la obligación de informar directamente al Presidente de la República sobre sus funciones. No obstante, se creó el cargo de Delegado Presidencial Regional, quien sí actúa como representante del Presidente en la región.



Requisitos para ser Gobernador(a) Regional



El o la Gobernador(a) Regional es elegido(a) por votación popular, y el candidato debe obtener al menos el 40% de los votos válidos. Si ninguno alcanza este porcentaje, se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, programada para el 24 de noviembre de 2024. Este cargo tiene una duración de cuatro años y puede ser reelecto solo por un período consecutivo.



Para postular, se deben cumplir ciertos requisitos, como ser ciudadano con derecho a voto, no estar inhabilitado para ejercer funciones públicas, no estar en situación de quiebra, haber completado la enseñanza media, residir en la región al menos dos años antes de la elección, y no estar bajo el efecto de sustancias ilegales sin justificación médica, entre otros.



En cuanto a la remuneración, el sueldo de un Gobernador Regional en Chile oscila entre los 7 y 8,5 millones de pesos chilenos mensuales, dependiendo de las asignaciones.



Funciones del Gobernador(a) Regional



Algunas de las principales funciones son:

• Formular políticas de desarrollo regional y presentarlas al Consejo Regional.

• Someter al Consejo Regional el presupuesto del Gobierno Regional.

• Representar al Gobierno Regional tanto judicial como extrajudicialmente.

• Nombrar y remover a los funcionarios de su confianza.

• Velar por el cumplimiento de las normas de probidad administrativa.

• Coordinar y fiscalizar los servicios públicos dependientes del Gobierno Regional.

• Promulgar, con acuerdo del Consejo Regional, los planes reguladores territoriales y comunales.



En el Maule, por ejemplo, el presupuesto anual del Gobierno Regional es de aproximadamente 100.555 millones de pesos, y los proyectos que no superen las 7.000 UTM (aprox. 466 millones de pesos) pueden ser aprobados directamente por el Gobernador(a), sin pasar por el Consejo Regional.



Preocupaciones Ciudadanas



Muchas personas han expresado que, aunque el presupuesto regional es considerable, su buen uso es crucial para impulsar el desarrollo local. Gran parte del financiamiento para los proyectos municipales proviene del Gobierno Regional, lo que lo convierte en una pieza clave para el progreso de las comunas.



Sin embargo, algunos creen que el Gobierno Regional debería tener más influencia en la priorización de los proyectos que financia. Actualmente, en muchos casos, los ministerios solicitan financiamiento para proyectos sin que el Gobierno Regional tenga un papel relevante en su priorización.



Un problema recurrente es que, a pesar de que se financian estrategias y políticas de desarrollo, estas muchas veces quedan en el papel. Ejemplos de esto en la Región del Maule incluyen la Estrategia Regional de Desarrollo, la Política de Turismo y la Estrategia Regional de Innovación, documentos con excelentes diagnósticos y propuestas, pero cuya aplicación ha sido limitada.



Lamentablemente, en algunos casos, los recursos han sido utilizados para proyectos más ligados a obtener votos que a estrategias de desarrollo a largo plazo. Cambiar esta dinámica no es fácil, pero es esencial para un desarrollo más efectivo de la región.