02-02-2023

U. Autónoma apoyó en el desarrollo de emprendimientos a mujeres jefas de hogar



Trabajo conjunto entre la casa de estudios superiores y el municipio local permitió que un grupo de emprendedoras recibieran capacitación en aspectos claves para el desarrollo de sus negocios.







La Universidad Autónoma de Chile apoyó a un grupo de emprendedoras del Programa Mujeres Jefas de Hogar de la Municipalidad de Constitución, capacitándolas en diversos aspectos relevantes para el desarrollo de sus negocios, todo ellos gracias a un convenio que mantiene desde hace alrededor de seis años la casa de estudios superiores con el municipio local que permite desarrollar acciones de esta naturaleza, en este caso una Escuela de Emprendimiento que tiene por objetivo entregar conocimientos a las participantes en diversas áreas relacionadas con los negocios que desarrollan o quieren desarrollar, de manera de fortalecer y potenciar esas ideas y que puedan convertirse no solo en un sustento familiar sino también en un aporte al desarrollo económico de la comuna.

De esta manera, luego de varias sesiones de trabajo tanto en Talca como en Constitución lideradas por docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Autónoma de Chile, se realizó la ceremonia de certificación de este grupo de emprendedoras con presencia de autoridades universitarias, regionales y comunales, quienes destacaron la acción que permite potenciar las habilidades y competencias de las participantes.

Así lo destacó la directora regional (s) del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Alba López, quien valoró el poder “contar con instituciones de educación superior, en este caso con la Universidad Autónoma de Chile, que nos abre las puertas para el trabajo con mujeres emprendedoras de la Región del Maule. Tenemos una alianza tripartita entre el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la Municipalidad de Constitución con su Programa Jefas de Hogar y la Universidad Autónoma de Chile, y con esto hemos logrado que en el transcurso del tiempo podamos trabajar en escuelas de emprendimiento para las mujeres jefas de hogar del programa y, por supuesto, esto les ha generado crecimiento, herramientas técnicas, aprendizajes y nuevos conocimientos para potenciar sus negocios, para generar ideas de negocios o fortalecer las que tienen. Esto para ellas es tremendamente significativo porque las hace crecer, empoderarse y aportar aún más a sus propios trabajos en sus emprendimientos y en una comuna tan significativa que en este caso es Constitución”, dijo la autoridad.

Ello fue refrendado por Eddy García, una de las beneficiarias de este programa que vive en la localidad de Putú y que cuenta con un emprendimiento de decoupage y costura. “La verdad es que este trabajo ha sido emocionante porque nos impregnó de muchas cosas, de muchas herramientas, especialmente las digitales, así es que estoy muy agradecida de los estudiantes que fueron a enseñarnos a Putú. Gracias a ellos aprendí Excel y abrí mi cuenta de Instagram, así es que a nivel de universitarios y profesionales fue excelente el aprendizaje en temas como gestión de personas, contabilidad, organización de la propiedad de nuestro emprendimiento, como hacer contratos o currículum vitae, que son cosas fundamentales que uno desconoce. Y también muy importante



los conocimientos que nos entregó el SII para tener nuestro emprendimiento en regla, que es un deseo que tengo, de formalizarme y de asociarme con mis compañeras. Es mi misión, me lo he impuesto como un proyecto”, subrayó.

La iniciativa se enmarca en desarrollo de la metodología Aprendizaje + Servicio, uno de los pilares formativos que entrega la institución de educación superior a sus estudiantes y que tiene como foco fortalecer la responsabilidad social de los futuros profesionales, convirtiéndose en un sello institucional que caracteriza a la Universidad Autónoma de Chile a través de la entrega de un servicio de calidad que responde a las diversas necesidades de la comunidad con base en resultados de aprendizaje, por lo que desde la unidad se destacó en esta oportunidad el compromiso de docentes y estudiantes con los emprendimientos, evidenciando aprendizajes y competencias genéricas que se potencian en los estudiantes y que son el punto de partida para el desarrollo de profesionales comprometidos con la sociedad y las necesidades reales que en ella se presentan.