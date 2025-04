Nacional 09-04-2025

Un 70% de conductores no cumple con reglamento de la Ley Uber, según especialista

Franco Basso, doctor en Transporte y Logística y académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso, afirmó en El Diario de Cooperativa que un 70 por ciento de los conductores no cumple con el reglamento de la denominada "Ley Uber".

Ayer, y a casi dos años de su promulgación, Contraloría tomó razón del reglamento de la ley que regula a las empresas de aplicación de transporte (EAT), por lo que comenzará a regir 30 días después de que sea publicado en el Diario Oficial.

Basso consideró que el reglamento es "un avance", pese a que "hay ciertos puntos que son debatibles". Entre ellos, dijo, "las exigencias que se le hacen a los vehículos de las aplicaciones y que son distintas a lo que hay con respecto a los taxis convencionales".

"El objetivo central de esto era emparejar la cancha, por ejemplo, entre los vehículos Uber, Cabify y el resto de las aplicaciones, en comparación a los taxis convencionales", planteó el académico quien agregó que hay criterios distintos en "dos puntos centrales".



"Lo primero -explicó- tiene que ver con los años de antigüedad. No hubo finalmente consenso para mover los 10 años de antigüedad que existen actualmente en este reglamento para quienes quieren hacer Uber, mientras que para el caso de los taxis convencionales existen 18 años y, por lo tanto, hay una diferencia que es no despreciable".



El otro punto debatible, explicó, "tiene que ver con la exigencia que se le hace en términos a las cilindradas para el caso de los vehículos de aplicaciones. Se le exige 1.400 centímetros cúbicos y eso es algo que en realidad no hace mucho sentido desde un punto de vista ni de confort ni de emisiones".