Opinión 12-11-2024

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”



EMISORAS DE RADIO



Loyth Verdugo



Al igual que va cambiando la señal en la radio del automóvil al pasar de ciudad en ciudad, siento las voces de distintos personajes al caminar por las calles de Linares. Estas, a veces escuchándolas y otras solo recordándolas, acompañan mi desplazamiento alternante por los distintos senderos de este núcleo urbano. Así, me encuentro con el saludo del “Pipo”, que reconozco como el que más rememoro. Es el primero que “escucho” en las céntricas calles de la comuna. Henry era su nombre una vez me dijeron, pero era Manuel Ortiz Muñoz me corrigió una amiga, aunque Pink Floyd de seguro es el nombre que todos deben recordar con mayor facilidad. Siempre estaba acompañado de su Camelia, Juana Haoa Tuchi, mujer pascuense que llegó a nuestra ciudad; se le escuchaba a él cantar y a ella se la veía bailar en diversos puntos del casco histórico de nuestra ciudad.

Luego, ahí, en el borde del odeón de la plaza, una estatua me presenta a “Servandito”. Estatua que se genera a partir de una captura del también conocido fotógrafo de su época, el fotógrafo Maturana, quien, tras el sonido característico del obturador de su cámara, perpetuó la imagen de muchos otros célebres personajes.

Siguiendo la ruta por Independencia inevitablemente uno se encontraba con él… con Macondo ¿cómo no? La radio empezaba a subir su volumen con cada paso que se daba a su encuentro, que, con solo una única palabra, a muchos nos alegraba. Más allá, cruzando la línea férrea, Francisco “Pancho Teta” y su petición de: “pancito, pero con algo… no pelao”, también dejó el sonido de su voz en nuestra memoria. Y ya en casa es el sonido, esta vez del campanario de Salesianos, quien a la distancia me saluda, saluda, y vuelve a saludar.