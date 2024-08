Social 01-08-2024

Universidad Autónoma agradece a sus socios comunitarios en emotiva ceremonia



Se les reconoció por su constante colaboración en la formación de estudiantes y en el desarrollo de la comunidad.



La Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, celebró con éxito la ceremonia de reconocimiento a socios comunitarios de Facultades y A+S 2024, donde se agradeció por el papel fundamental que juegan en la contribución al desarrollo académico y profesional de los estudiantes.



Esta actividad, organizada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la UA, es una instancia de acercamiento para fortalecer las relaciones con sus socios comunitarios que entregan un valor agregado y fundamental a la institución, generando oportunidades de colaboración bidireccionales y la co-construcción de proyectos e iniciativas.



El Vicerrector de sede, Marcelo Cevas manifestó que “esta es una actividad inédita, quisimos hacer es un reconocimiento a nuestros socios comunitarios, de manera tal, que pudiesen sentirse recibidos acá en nuestra casa de estudios superiores, conocerla y recibir este reconocimiento que es una manifestación de nuestra voluntad de que este vínculo permanezca en el tiempo”.



Por su parte la Vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad Autónoma destacó la importancia de estos reconocimientos, “lo más importante es reconocer a nuestros socios comunitarios la real dimensión de colaboración, de apoyo y de co-creación con nuestras iniciativas y proyectos de vinculación con el medio. Y además es de suma importancia que ellos visibilicen todo el quehacer, la gran riqueza de colaboración que hay en el entorno”.



El Defensor regional del Maule, José Luis Craig, uno de los socios comunitarios invitados expresó que “felicito a la Universidad Autónoma porque la Defensoría Penal Pública que yo represento en el Maule trabaja con muchas instituciones, y la verdad es que no me había tocado estar, en el tiempo que llevo en el cargo, en una ceremonia tan bonita, significativa y tan masiva, además. Me parece una súper buena idea, creo que así se cultivan buenas relaciones interinstitucionales que de verdad fomentan el crecimiento de la comunidad maulina”.



Otra de las socias comunitarias presente, la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción del Maule, Adriana Terán, agregó que “la Universidad Autónoma es para nosotros un socio estratégico fundamental, ya que siempre está apoyando todas nuestras iniciativas, sobre todo lo que dice relación con la educación y la capacitación de los jóvenes, que sabemos que es tan importante. Por tanto, este tipo de eventos siempre son bienvenidos, de manera de reconocer los aportes y motivar a seguir trabajando en conjunto”.



La ceremonia, que contó con una gran asistencia y participación, fue un reflejo del compromiso de la Universidad Autónoma con la creación de vínculos permanentes y bidireccionales con sus socios comunitarios, garantizando así un impacto positivo y duradero en la formación de sus estudiantes y en el desarrollo de la comunidad.