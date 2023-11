Crónica 19-11-2023

Universidad Autónoma promueve reflexión sobre proyecto de texto constitucional

El encuentro en el que participaron académicos y estudiantes abordó temáticas como derechos humanos, Poder Judicial, libertad sexual, pueblos originarios, derechos ambientales y derecho a la propiedad, entre otros.



El próximo 17 de diciembre los chilenos decidirán si votar “A favor” o “En contra” el proyecto de Carta Magna presentado por el Consejo Constitucional 2023, la tercera propuesta en las últimas dos décadas. Si bien la Constitución no es la solución a todos los problemas del país, observación hecha por expertos, sí es un marco de referencia para el abordaje y resolución de éstos.

A propósito de generar espacios de reflexión y debate sobre el próximo texto a plebiscitar, la Universidad Autónoma de Chile realizó en Talca las VI Jornadas de la Facultad Derecho, bajo el título “Hacia una nueva Constitución Política de la República”, instancia en la cual académicos y estudiantes de la carrera Derecho de las sedes Santiago, Talca y Temuco, presentaron sus análisis en torno a la propuesta de Carta Magna en temáticas como derechos humanos, Poder Judicial, jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, libertad sexual, pueblos indígenas, derechos ambientales, derecho a la propiedad, entre otros.

El Vicerrector de la sede Talca, Marcelo Cevas, también presidente del comité organizador de la Jornada y director la carrera Derecho, destacó que, dada la contingencia del tema constitucional, las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de generar el debate, análisis y reflexión del texto constitucional.

“El tema constitucional, es un tema contingente…En estricto rigor, en los últimos años hemos tenido tres procesos constituyentes, casi consecutivos. Pareciera haber una fatiga constitucional y el tema continuará. Si gana el proyecto, después será necesario, y si se rechaza, también porque es probable que se intenten hacer modificaciones a la Constitución actual, vía Congreso”, analizó el especialista en Derecho Constitucional, quien destacó la importancia de debatir la temática, ya que la Carta Fundamental es transversal a diversas áreas del Derecho, por tratarse de la norma fundamental de la organización del Estado.

Respecto de las Jornadas, el Secretario Académico de la Facultad, Dr. Andrés Delgado, apuntó que la universidad plantea, entre sus objetivos, formar estudiantes de calidad y contribuir al desarrollo del país. Por tanto, “era fundamental que nuestros académicos y estudiantes tuvieran una oportunidad para discutir y reflexionar sobre esta nueva propuesta, pero no sólo sobre una perspectiva doctrinal, de cuál es la propuesta en sí, sino también desde una perspectiva histórica, sectorial, mucho más amplia de la que uno va a poder ver en los debates constitucionales”.

El académico de la sede Talca, Robert Morrison, miembro del comité organizador, señaló que el resultado de la próxima votación aún no está claro, por tanto, jornadas de reflexión permiten que la comunidad tome su mejor decisión.